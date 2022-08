Olching beendet gegen Weißenburg seine Sieglos-Serie: Kossi-Doppelschlag dreht das Spiel

Von: Thomas Benedikt

Teilen

Marco Kossi vom SC Olching. © SC Olching

Der SC Olching kann noch gewinnen. In Weißenburg kehrte das Landesliga-Team von Trainer Martin Buch zurück in die Erfolgsspur.

Olching – Nach vier sieglosen Spielen in Serie, hat der SC Olching in Weißenburg die richtige Reaktion gezeigt. Nach einem 0:1-Rückstand kämpfte sich das Team von Trainer Martin Buch noch einmal zurück und gewann am Ende klar mit 4:1 (3:1) gegen die Franken. „Ich war sehr zufrieden mit der Art und Wiese, mit der wir aufgetreten sind“, sagte Buch nach der Partie.

Dabei war die Anfangsphase nicht einfach. Während den Olchingern eine stundenlange Busfahrt in den Knochen steckte, legten die Gastgeber los wie die Feuerwehr und gingen früh mit 1:0 durch Ferat Nitaj in Führung (23.). „Aber dann haben wir über die Zweikämpfe ins Spiel gefunden“, sagt Buch, der trotz des Rückstands nicht nervös wurde. „Ich hatte das Gefühl, das Weißenburg überperformt hat. Bei denen lief einfach alles.“

Bilderbuchkombination führt zum Ausgleich

Der Trainer sollte Recht behalten. Schon vier Minuten später erzielte Marco Kossi den Ausgleich für die Amperstädter (27.). Und in der 40. Minute drehte Kossi die Partie vollends. „Eine Bilderbuchkombination.“ So beschreibt Buch das Tor. Außenverteidiger Moritz Vollmer trug den Ball zur Eckfahne, flanke ins Zentrum, Sebastian Heiß legte ab und Kossi vollendete. „Es ist einfach schön zu sehen, wenn die Dinge klappen, die wir im Training üben“, sagt Buch.

Ganz ähnlich beim 3:1 kurz vor der Pause. Mit einem einstudierten Standard kombinierten sich Florian Obermeier und Gottfried Agbavon zum Torerfolg (45.). „Den haben die beiden so selbst im Training kreiert“, erzählt der SCO-Trainer. Und als Jan Sostmann in der 80. Minute auf 4:1 erhöhte, war die Partie entschieden.

Stimmung in der Mannschaft als Leistungsgarant

Für Buch war der Erfolg aber nicht nur wegen der drei Punkte erfreulich. Da ist zum einen der Zusammenhalt im Team, in dem Spieler auch auf ungewohnten Positionen starke Leistungen zeigen. „Die wenigen die da sind, sind da noch mehr zusammengewachsen“, sagt Buch.

Dazu kommen Spieler aus der 2. Mannschaft, die immer wieder bereitwillig aushelfen und „ihre Sache richtig gut machen“, so Buch. Zum Beispiel Gerald Schöffberger, der sein Landesliga-Debüt gab. „Dafür bin ich sehr dankbar“, sagt der Coach. Dankbar war er auch seinem zweiten Torwart Michael Pfützner, dass der die weite Reise auf sich nahm. Dafür bekam auch Pfützner einige Einsatzminuten. (Thomas Benedikt)