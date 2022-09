Derby in der Landesliga: Der SC Olching muss zu noch ungeschlagenen Gilchingern

Von: Thomas Benedikt

Duelle auf Augenhöhe waren die Derbys in der vergangenen Saison. Beide Partien endeten Remis. © Peter Weber

Nach der Heimniederlage gegen Durach sinnt Olching auf Wiedergutmachung. Gelegenheit dazu bietet das Derby gegen den TSV Gilching am Freitagabend.

Olching – „Derby-Woche ist nie lustig für die Mannschaft“, hatte Olchings Trainer Martin Buch seinem Team nach der Heimniederlage gegen Durach gedroht. Und, wie war die Trainingswoche jetzt? „Nicht lustig“, sagt Buch und lacht, nur um ernst hinterherzuschieben: „Wir haben uns gut vorbereitet und wissen, dass eine große Herausforderung auf uns zukommt.“ Die große Herausforderung, das ist das Freitagabend-Derby beim TSV Gilching. Anstoß ist um 19.30 Uhr.

Die Gilchinger haben in dieser Saison genauso weitergemacht, wie sie vergangene Saison aufgehört haben, als sie die Spielzeit als Tabellendritter abschlossen. Und auch jetzt steht das Team aus dem Nachbar-Landkreis Starnberg wieder auf Rang drei. Die Mannschaft von Trainer Peter Schmidt ist mit fünf Siegen und vier Unentschieden als einzige in der Landesliga noch ungeschlagen.

SCO-Trainer Martin Buch: „Derby ist Derby“

Die Favoritenrolle ist also klar vergeben, aber Buch sagt auch: „Derby ist Derby.“ Und da sei alles möglich. Das haben die Amperstädter in der vergangenen Saison bewiesen, als sie den Gilchingern zwei Mal ein Remis abtrotzten. Das wollen die Olchinger auch am Freitag schaffen. Buch glaubt, dass seine Kicker deshalb eine Schwäche aus den Vorwochen abstellen werden: „Ich gehe davon aus, dass wir nicht 20 Minuten brauchen werden, um ins Spiel zu kommen.“

Bis auf die Langzeitverletzten und den erkrankten Benedikt Weigert werden dem SCO-Trainer gegen Gilching alle Spieler zur Verfügung stehen – inklusive der drei Neuzugänge. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer von ihnen am Freitag in der Startelf stehen wird, sei groß, sagt Buch. Tiefer will sich der Coach nicht in die Karten blicken lassen. (Thomas Benedikt)