Teuer erkaufte Punkteteilung: Olching muss gegen Ehekirchen seinem straffen Programm Tribut zollen

Nicht ganz für einen Befreiungsschlag gereicht hat es für Roman Fuchs (r.) und den SCO. © Hans Kürzl

Nach dem Ehekirchen-Spiel bleibt der SC Olching über dem Strich, der einem Landesligisten die Relegation erspart, auch der direkte Abstieg ist vermieden.

Olching – Ein Befreiungsschlag war das 1:1 (0:1) gegen den FC Ehekirchen trotzdem nicht. Den einen Punkt gesichert hatte Marco Ecker mit einem prächtigen Freistoß zehn Minuten nach dem Seitenwechsel. Allerdings hatten die Gastgeber lange gebraucht, um die Gästeführung von Matthias Rutkowski nach 13 Minuten gedanklich abzuschütteln. Beim Gang in die Halbzeitpause ging Coach Martin Buch erst einmal auf die Suche: „Wo ist die Spannung“, fragte er sich in Bezug auf seine Mannschaft. Wenigstens die erste halbe Stunde hätte man verschlafen, schob Buch nach der Partie als Begründung für seine Frage nach. „Zu verspielt, zu ungenau in den Abläufen.“

Mit Wiederbeginn wurde auf Olchinger Seite der Wille erkennbar, aus dem Fragezeichen des Trainers ein Ausrufezeichen auf dem Platz zu machen. Allerdings bedurfte es einer Standardsituation, um mit Ehekirchen gleichzuziehen. „Wir sind immerhin wieder mal zurückgekommen“, stellte Buch zu einer kleinen Serie fest: Zum dritten Mal nacheinander konnte der SC Olching nach einem Rückstand zumindest eine Niederlage abwenden.

Torjäger Sebastian Heiß muss verletzt vom Platz

Dass es nicht zu drei Punkten reichte, lag unter anderem daran, dass Ecker bei einem zweiten Versuch nicht ganz so genau zielte wie bei seinem Tor. Aber auch das ohne Einwirken eines Gegenspielers verletzungsbedingte Ausscheiden des zuletzt so torgefährlichen Sebastian Heiß spielte eine Rolle. Für Trainer Buch ist das auch ein Zeichen der Überlastung, bedingt durch das wegen Corona-Absagen sehr straffe Ligaprogramm.

Zudem musste Buch mit Dominik Dierich auch noch seinen Toptorjäger vom Feld nehmen. „Reine Vorsichtsmaßnahme“, so Buch. Nach einer heftigen Attacke gegen dem Ehekirchener Keeper Simon Lenk konnte sich der Olchinger Routinier glücklich schätzen, ohne Rote Karte davongekommen zu sein. So steht Dierich im anspruchsvollen Restprogramm weiter zur Verfügung. Am Samstag kommt der Tabellenvierte Ichenhausen ins Amperstadion. Zum Saisonende geht es dann zum aktuellen Zweiten Sonthofen. (Hans Kürzl)