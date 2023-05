SC Olching verabschiedet Spieler-Quintett und Chef-Trainer: „Musste schon mit den Tränen kämpfen“

Von: Thomas Benedikt

Fünf gestandene Spieler verlassen den SC Olching nach der Saison: Dominik Dierich (2.v.l.), Sebastian Heiß (3.vl.), Filip Vnuk (4.V.l.), Ruben Milla Nava (6.vl.) und Benedikt Wiegert (7.v.l.). Sie alle erhielten ihr eingerahmtes Olching-Trikot mit den Unterschriften von Spielern und Trainern. © Peter Weber

Dass der SC Olching sein letztes Saisonspiel mit 0:2 (0:1) gegen den FV Illertissen II verloren hat, geriet am Samstag zur Nebensache im Amperstadion.

Olching – Das letzte Heimspiel stand ganz im Zeichen des Abschieds. Nicht nur für Chef-Trainer Martin Buch, der wieder mehr Zeit für seine Familie haben möchte, war es der letzte Auftritt in Olching. Auch fünf echte Leistungsträger hatten ihren Wechsel nach der Saison angekündigt. Auch sie bekamen eine gebührende Verabschiedung.

Während es für die beiden Routiniers Dominik Dierich und Sebastian Heiß mindestens eine Liga tiefer geht – Dierich wechselt zum Noch-Kreisligisten Geiselbullach, Heiß zum Neu-Bezirksligisten SV Sulzemoos – haben drei Talente den Schritt nach oben gewagt. Sie alle werden in der kommenden Saison in der Bayernliga auflaufen: Benedikt Wiegert beim Regionalliga-Absteiger FC Pipinsried, Filip Vnuk beim ebenfalls Regionalliga-Absteiger SV Heimstetten und Ruben Milla Nava beim Landesliga-Aufsteiger SC Kirchheim.

Zwei Songs für den scheidenden Coach komponiert

Doch so groß der Applaus für das Spieler-Quintett auch ausfiel, am lautesten wurde es bei der Verabschiedung von Trainer Buch. Schon vor dem Anpfiff erhielt er unter dem Applaus beider Mannschaften eine große Bild-Collage zur Erinnerung an die Olchinger Zeit. Und aus den Händen seiner kleinen Tochter und Frau einen Blumenstrauß. Ein ganz besonderer Moment für den scheidenden Coach. „Da musste ich schon mit den Tränen kämpfen.“

Mit den Tränen hatte derweil Coach Martin Buch (linkes Foto, Mitte) bei seiner Verabschiedung zu kämpfen. Seine Familie und der Verein hatten sich eine Menge einfallen lassen, um den scheidenden Trainer noch einmal gebührend zu feiern. © Peter Weber

Doch damit ging die Ehrungsrunde erst los. Nach dem Abpfiff zogen sich alle Spieler ein Shirt mit der Aufschrift „Danke Martin“ über und feierten gemeinsam mit ihrem Coach. Und die Olchinger Vereinsoberen haben sich noch etwas Besonderes einfallen lassen. Richard Schießl – besser bekannt unter dem Spitznamen „Richy The Voice“ – hatte zwei Songs für Buch komponiert. Eine Textzeile aus den Stücken des Teilnehmers von TV-Entdeckershows wie „The Voice“ oder „Supertalent“ lautete: „Danke, Martin, du bist der beste Coach.“ Der war gerührt: Total nett, das ehrt mich einfach.“

Trainer gibt allen seinen Kickern noch einmal Spielzeit

Nur eines fehlte für den perfekten Abschiedstag: ein Sieg. Doch da hatten die Gäste aus Illertissen etwas dagegen. In einem lauen Sommerkick, in dem beide Teams nicht mehr ans Limit gingen, hatte die Reserve des Regionalligisten die zwingenderen Chancen. Kurz vor der Pause köpfte Robin Glöckle nach butterweicher Flanke zum 1:0 ein (40.). Eine Viertelstunde vor Schluss machte Denis Milic mit dem 2:0 den Deckel drauf (76.).

„Ich habe lange gehofft, dass das 1:1 fällt“, meinte Buch nach der Partie. Aber es sollte nicht sein. Trotzdem hat der Trainer sein Ziel für das letzte Spiel erreicht: „Ich habe nochmal allen Spielzeit geben können. Sie haben es verdient. (Thomas Benedikt)