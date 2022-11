Olching unterliegt neuem Spitzenreiter: „Von der Spielweise war das ein richtiger Schritt“

Von: Thomas Benedikt

Giftig in den Zweikämpfen zeigten sich die Olchinger (in Blau). © Peter Weber

Stark gespielt und trotzdem verloren. So lässt sich der Auftritt des SC Olching am Samstagnachmittag gegen den FC Ehekirchen zusammenfassen.

Olching – Es war wohl eine seiner besten Saisonleistungen, die der SC Olching am Samstag abgeliefert hat. Doch trotz ihres über 90 Minuten couragierten Auftritts unterlagen die Mannen von Trainer Martin Buch dem neuen Landesliga-Tabellenführer FC Ehekirchen mit 0:4 (0:2). Buch war nach dem Ende der Partie hin- und hergerissen, wie er die am Ende doch deutliche Niederlage bewerten sollte. „Das Endergebnis war ein bisschen zu hoch. Der Kampf und die Leidenschaft haben gestimmt.“ Viel vorwerfen könne er seinem Team nicht. „Aber irgendwann muss halt auch einmal etwas dabei rausspringen.“

Gegen Ehekirchen machte letztlich die Durchschlagskraft vor dem Tor den Unterschied. Während den Olchingern oftmals nur ein Schritt, etwas Zug im Ball oder der letzte Pass fehlte, war das Spitzenteam aus Ehekirchen eiskalt. „Die machen halt aus ihren ersten vier Chancen drei Tore“, sagt Buch. Zunächst war es Pascal Schittler, der sich über außen in den Sechzehner dribbelte und aus fast schon unmöglich spitzem Winkel traf (27.). Danach sorgten zwei Mal Christoph Hollinger (38. und 83.) sowie Kapitän Matthias Rutkowski (53.) für die Entscheidung.

Olching gibt sich zu keinem Zeitpunkt geschlagen

Das Bemerkenswerte: Ganz gleich, wie es stand – die Olchinger ließen sich keine Sekunde hängen, waren sogar über weite Strecken spielbestimmend. Neuzugang Luis Hoti blühte in seiner Rolle als Taktgeber im zentralen Mittelfeld auf und Benedikt Wiegert sorgte vor allem in der ersten Halbzeit auf der rechten Außenbahn für viel Wirbel. Durch ihr aggressives Pressing teils noch am gegnerischen Sechzehner zwangen die Amperstädter Ehekirchen immer wieder zu überhasteten Aktionen und Fehlern. „Von der Spielweise war das ein richtiger Schritt“, sagt Buch. „Nur vom Ergebnis noch nicht.“

Und so musste er seine Jungs nach der Partie im Kreis einmal mehr aufmuntern. Von der anderen Seite des Platzes schallte derweil Ehekirchens „Spitzenreiter, Spitzenreiter, Hey, Hey“ Gesänge herüber. Weil Sonthofen gegen Gilching patzte, steht der FCE nun ganz oben in der Tabelle. (Thomas Benedikt)