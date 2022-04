Niederlagen gegen Aystetten und Illertissen II: Olching rutscht auf den Relegationsplatz

Teilen

Als die großen Überflieger traten die Gäste aus Aystetten nicht auf. Doch es reichte, um Olching immer wieder in Verlegenheit zu bringen, hier Keeper Maximilian Knobling, der aber auch vier starke Paraden zeigte. © Peter Weber

Zwei Niederlagen musste der SC Olching an dem langen Osterwochenende hinnehmen - einmal gegen Aystetten und einmal gegen Illertissen II.

Olching – Ein sportlich bescheidenes Oster-Wochenende hat der SC Olching hinter sich gebracht. Nach dem 1:2 (0:1) im Nachholspiel am Montag bei der Zweitvertretung des FV Illertissen und zuvor der 0:1-Heimblamage gegen das Tabellen-Schlusslicht SV Cosmos Aystetten rutschten die Amperstädter auf den Relegationsplatz. Nun ist der SCO also mittendrin im Abstiegskampf.

Dass der an den Nerven zehrt, war gegen Aystetten klar zu erkennen. Die kärgliche Kulisse von 60 Unentwegten passte jedenfalls zur schwächsten Heimleistung der Saison, Trainer Martin Buch wurde deutlich. „Ich will, dass ihr die Köpfe hochnehmt“, drang es aus dem nach dem Spiel gebildeten Kreis. „Ihr investiert zu viel, dafür kommt zu wenig“, ließ Buch noch folgen.

Auch sein offizielles Statement zum Spiel fiel knapp aus. „Einige müssen endlich Qualität zeigen oder ruhig sein.“ Bereits während der Partie hatte sich Buch mehrfach veranlasst gesehen ein lautstarkes „Aufwachen“ über den Platz zu seinen Spielern zu schicken.

Harmlose Flanke sorgt für Olchinger Rückstand

Denn die Gäste schienen an diesem Tag weit mehr begriffen zu haben, dass auf dem Spielplan Abstiegskampf stand. Spielerisch zeigten sie zwar, warum sie im untersten Teil der Tabelle stehen. Doch sie wirkten kämpferischer, williger Das reichte, um Olchings Abwehr immer wieder ins Wackeln zu bringen. Leichtsinnsfehler im Mittelfeld ebenso wie vor dem eigenen Strafraum und Unsicherheiten bei Keeper Maximilian Knobling summierten sich kurz vor der Halbzeit bei der Freistoßflanke des Aystetteners Patrick Wurm. Eigentlich kein großes Ding, doch der Ball senkte ins Netz.

Das Tor fiel in eine Phase, in der die Olchinger gerade so etwas wie Rhythmus entwickelt hatten. Den nicht zu verlieren, waren die Gastgeber in Durchgang zwei bemüht. So richtig Offensivpower entstand aber nicht. Das Fehlen der beiden treffsichersten Stürmer Marcel Sieghart und Dominik Dierich machte sich im Olchinger Spiel mehr als schmerzlich bemerkbar.

Aystettens Keeper Davoro Baric verbrachte einen Nachmittag ohne größere Herausforderungen. Im Gegensatz zu seinem Gegenüber Knobling, der in der zweiten Halbzeit viermal bravourös parieren musste und so seine Vorderleute wenigstens noch im Spiel hielt. Emotional daran hochziehen konnten sich seine Vorderleute nicht. So blieben als negative Draufgabe nur noch die Gelb-rote Karte, die Florian Obermeier in der 69. Minute kassierte und viele gesenkte Köpfe nach dem Schlusspfiff.

0:1 gegen Illertissen aus abseitsverdächtiger Position

Gut 48 Stunden später hatten die Olchinger in Illertissen die Köpfe wieder nach oben bekommen. Sogar soweit, dass man den Gastgebern in Hälfte eins das Spiel aufdrücken konnte. Man zeigte sich in den Zweikämpfen präsent, ließ aber gute Möglichkeiten liegen. Zudem kassierte man aus abseitsverdächtiger Position das 0:1.

Doch der SCO zeigte Moral – und vor allem eine Reaktion. Dem gerade eingewechselten Sebastian Heiß gelang in der 51. Minute der Ausgleich. Dann passierte trotz einiger Halbchancen lange nicht mehr viel. Illertissen benötigte einen Freistoß, um kurz vor Schluss doch noch zum Siegtreffer zu kommen.

Vizepräsident Roland Renn sprach von einer unglücklichen Niederlage und einer klaren Leistungssteigerung gegenüber der Partie vom Samstag. „Wenn wir so auftreten, werden wir uns beim nächsten Mal belohnen.“ Am kommenden Samstag tritt der SC Olching bei einer weiteren Zweitvertretung an: dem ebenfalls stark abstiegsbedrohten FC Memmingen. (Hans Kürzl)