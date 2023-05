Flügelflitzer Wiegert verlässt Olching in Richtung Pipinsried - „Das tut schon weh“

Von: Thomas Benedikt

Auf Torejagd wird Benedikt Wiegert (in Weiß) künftig für andere gehen. Hier netzt er im Derby gegen Oberweikertshofen zum 1:0 ein. © Peter Weber

Olchings Offensivspieler Benedikt Wiegert wagt nach einer bärenstarken Rückrunde in der Landesliga den Schritt zum Regionalliga-Absteiger Pipinsried.

Olching – Während der SC Olching in der Landesliga noch um die letzten nötigen Punkte für den Klassenerhalt kämpft, weiß ein SCO-Akteur schon ganz genau, in welcher Liga er kommende Saison spielen wird: Benedikt Wiegert wechselt zum bereits als Absteiger feststehenden Regionalligisten FC Pipinsried.

Das Team aus dem Dachauer Hinterland will in der kommenden Spielzeit in der Bayernliga einen Neuanfang starten und sich auf seine Wurzeln als Dorfverein besinnen. Ein Konzept, das auch den 21-jährigen Wiegert überzeugt hat. „Der Schritt wieder regionaler und näher bei den Fans zu sein, ist mir sehr sympathisch“, sagt Wiegert. „Da ich selbst in einem ähnlich kleinen Ort in der Nähe von Fürstenfeldbruck aufgewachsen bin, passt der dörfliche Charakter des Vereins perfekt zu mir.“

16 Tore in 56 Landesliga-Partien für den SC Olching

Der Olchinger Flügelspieler ist insbesondere in der Rückrunde aufgeblüht und hatte mit seinen fünf Toren maßgeblichen Anteil daran, dass die Amperstädter den gesamten März über ungeschlagen blieben und in der Folge auch noch Durach und Gilching schlugen. Insgesamt lief Wiegert in seinen gut drei Jahren beim SCO 56 Mal in der Landesliga auf und markierte dabei 16 Treffer.

Entsprechend wehmütig reagierte Olchings Abteilungsleiter Peter Helfer auf den Weggang des 21-Jährigen. „Das tut schon weh.“ Für den alten Hasen im Fußballgeschäft kommt das aber nicht überraschend. „Im Endeffekt sind wir ein Ausbildungsverein.“ Wenn dann ein Spieler in eine höhere Liga wechselt, sei das auch immer ein Zeichen, dass man etwas richtig mache.

„Bene ist ein Olchinger und wird immer ein Olchinger bleiben“

Für Helfer war aber auch klar, dass man Wiegert keine Steine in den Weg legen wolle. Und ganz will der Fußballchef die Hoffnung nicht aufgeben, dass der 21-Jährige irgendwann wieder das Olchinger Trikot überstreift. „Wenn es bei Pipinsried nicht klappt, ist er bei uns immer willkommen. Bene ist ein Olchinger und wird immer ein Olchinger bleiben.“

Weil mit Sebastian Heiß noch ein weiterer Offensivspieler die Amperstädter nach der Saison verlässt, geht für Helfer nun die Suche nach Verstärkung für die Angriffsreihe los. Ein Unterfangen, das bedeutend einfacher werden würde, wenn man endlich den Klassenerhalt fix machen würde. „Da müssen wir jetzt unsere Hausaufgaben machen“, sagt Helfer. (Thomas Benedikt)