Mit neuen Gesichtern gegen altbekannten Gegner: Olching muss gegen Durach ran

Von: Thomas Benedikt

Cengiz Basaran vom SC Olching.

Wieder ein richtiges Kampfspiel erwartet Olchings Trainer Martin Buch, wenn sein Team am Samstag den VfB Durach im Amperstadion empfängt.

Olching – Ihre Sieglos-Serie aus den ersten August-Wochen haben die Olchinger mit dem Sieg gegen Weißenburg am vergangenen Wochenende durchbrochen. Am Samstag will die Mannschaft von Trainer Martin Buch gegen den VfB Durach nun nachlegen. Anstoß ist um 15 Uhr im Amperstadion.

Und die Chancen dazu sehen auf dem Papier nicht schlecht aus. Nicht nur stehen dem Olching-Trainer wieder einige Urlauber zur Verfügung – Dominik Dierich und Benedikt Wiegert werden wieder im Kader stehen. Die Amperstädter haben unter der Woche auch noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und drei junge Neuzugänge verpflichtet.

Zwei Neuzugänge stehen für einen Einsatz bereit

Zwei von ihnen könnten bereits am Samstag gegen Durach zum Einsatz kommen. Cengiz Basaran hat die noch ausstehende Freigabe vom Bayerischen Fußballverband (BFV) erhalten. Mit Luis Hoti hat Buch ohnehin schon geplant. „Die Frage ist, ob wir ihn gleich einsetzen.“ Das werde sich frühestens beim Abschlusstraining entscheiden. Die Eindrücke, die Buch bislang von den Neuzugängen und seinem Team hat, stimmen den Trainer positiv: „Im Training arbeiten sie gut mit.“

Vor Samstagsgegner Durach sind die Amperstädter dennoch gewarnt. Nicht nur wegen deren 5:0-Heimsieg am vergangenen Wochenende gegen Schwabmünchen. Auch in der Saison 2021/22 taten sich die Olchinger zwei Mal schwer gegen das Team aus dem Allgäu. Mit der Ausbeute von einem Remis und einem Sieg konnte der SCO damals dennoch zufrieden sein. „Wir wissen, wie sie spielen“, sagt Buch. Für ihn ist deshalb völlig klar: „Das wird am Samstag wieder ein richtiges Kampfspiel.“ (Thomas Benedikt)