Oberweikertshofen schenkt Trainer zum Abschied klaren Sieg: „Es war ein toller Abschluss“

Von: Dieter Metzler

Teilen

Vor Anpfiff wurde Trainer Dominik Sammer (vorne rechts) verabschiedet. © SC Oberweikertshofen

Mit einem 5:0-Kantersieg über den TSV Hollenbach bereitete Oberweikertshofen dem scheidenden Trainer Dominik Sammer einen versöhnlichen Abschied.

Oberweikertshofen – „Es war mir heute eine Freude, meiner Mannschaft zuzusehen. Sie zeigte eine enorm starke Leistung. Es war ein toller Abschluss. Ich danke der Mannschaft und wünsche ihr nochmals alles Gute“, sagte Sammer. Wohin ihn seine sportlichen Wege führen, wisse er noch nicht. „Ich lasse mir Zeit, aktuell ist nichts geplant.“ Knapp 100 Zuschauer verfolgten im Waldstadion den letzten Auftritt der Spielzeit, die die Sammer-Elf als bester Aufsteiger der Saison auf Tabellenplatz fünf beendet. SCO-Präsident Sepp Kraut musste aus gesundheitlichen Gründen passen. Für ihn übernahm Fußball-Vorstand Martin Steininger vor dem Spiel die Verabschiedung von Sammer.

Frühzeitig stellte Weikertshofen die Weichen auf den sechsten Erfolg in Serie. Eine Flanke von Maxi Schuch nahm Dominik Widemann direkt ab und erzielte das 1:0 (7.). Drei Minuten später klingelte es bereits zum zweiten Mal im Kasten von TSV-Keeper Michael Finkert. Und wieder konnte Widemann nach einer Direktabnahme jubelnd abdrehen. Mit seinen Treffern, dem 15. und 16. Saisontor, kletterte der Weikertshofener auf den vierten Platz der Torjägerliste.

Chancen für einen noch höheren Sieg waren da

Schuch, Elias Eck und Valentin Hüber hätten bereits bis zu Pause den Vorsprung locker auf 5:0 ausbauen können. Das längst überfällige 3:0 erzielte schließlich Kapitän Ali Greif, als er einen an Schuch verschuldeten Foulelfer versenkte. Schuch, der diesmal keinen Treffer beisteuerte, bereitete das 4:0 (63.) vor, als er einen Freistoß in den Strafraum der Gäste schlug und Dominik Danowski aus kurzer Distanz einschieben konnte. Eine der wenigen Chancen der Gäste vereitelte SCO-Keeper Lukas Schneider per Fußabwehr.

Den 5:0-Endstand (71.) markierte schließlich Adnan Muminovic nach einem Eckstoß von Widemann. Für Muminovic war es der letzte Treffer für den SCO, den er nun verlässt. „Die Mannschaft war von der ersten Minute an voll da und hat in einer unaufgeregten Weise das Spiel über 90 Minuten beherrscht und deshalb auch in der Höhe verdient gewonnen“, zeigte sich Abteilungsleiter Uli Bergmann hochzufrieden. (Dieter Metzler)