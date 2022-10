Eine ganze Startelf liegt flach: Den SC Oberweikertshofen plagen Personalsorgen

Von: Dieter Metzler

Auch er wird fehlen: SCO-Kapitän Alexander Greif (am Boden) fällt verletzt aus. Er ist einer von vielen. © Peter Weber

Ein schwieriges Spiel erwartet den SC Oberweikersthofen beim FV Illertissen II - nicht nur, weil der FVI laut SCO-Trainer zu den stärksten Teams der Liga zählt.

Oberweikertshofen – Die gute Stimmung beim SC Oberweikertshofen nach dem 3:1-Auswärtssieg beim TSV Hollenbach erhielt im Verlauf der Woche einen gehörigen Dämpfer, als sich immer mehr Spieler krank meldeten. Fast eine komplette Mannschaft fällt nun aus. Die Voraussetzungen für die Begegnung am Samstagnachmittag um 14 Uhr in Illertissen sind alles andere als vielversprechend.

„Mir fehlt eine komplette Startelf“, sagt Trainer Dominik Sammer. „Aber ich will mich nicht beschweren. Wir haben einen großen Kader und ich bin überzeugt, dass die, die auf dem Platz stehen eine gute Performance abliefern.“ Immer noch krank oder verletzt sind Maximilian Schuch, Florian Tremmel, Adrian Wolf, Marcel Berger und Christian Mühlberger. Und gegen Hollenbach wuchs das Lazarett weiter an: Dominik Danowski, Osman Yontar und Fabio Gonschior fallen aus, ebenso Co-Trainer und Spielführer Alexander Greif sowie Michael Arndt. Zum Zuschauen verurteilt ist außerdem der Rotsünder Lukas Kopyciok.

Dominik Sammer: „Wir schaffen das als Team, mit allen, die laufen können.“

Trotz dieser nicht gerade erfreulichen Lage bleibt Trainer Sammer positiv. „Wir schaffen das als Team, mit allen, die laufen können.“ Für Sammer ist Illertissen eine der drei stärksten Mannschaften der Liga. „Sie haben eine unfassbare Dynamik und Technik. Es macht Spaß, ihnen zuzuschauen. Wir werden schon eine unsere besten Saisonleistungen brauchen, um dort einen Punkt mitzunehmen.“

Beim 1:0-Hinspielsieg durch das Tor von Alexander Greif konnte der Aufsteiger aus Oberweikertshofen eine gelungene Rückkehr in die Landesliga feiern. Mit 25 Punkten und dem fünften Tabellenplatz ließ der Aufsteiger eine gute Hinrunde folgen. Diese Euphorie will das Team in die Rückrunde und nach Illertissen mitnehmen. Wieder setzt der SCO einen Bus für die Auswärtsfahrt ein. Abfahrt ist um 10.45 Uhr am Vereinsheim in Oberweikertshofen. (Dieter Metzler)