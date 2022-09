Zwei Teams mit viel Wut im Bauch: Oberweikertshofen empfängt Weißenburg

Hoch das Bein: Allzu akrobatische Einlagen sollten sich die Weikershofener Kicker (in Grün) nicht mehr erlauben. Zwei Spieler drohen wegen Zerrungen auszufallen. © Dieter Metzler

Mit jeweils einer Niederlage im Rücken treten der SC Oberweikertshofen und der TSV Weißenburg am Samstag gegeneinander an.

Oberweikertshofen – Weikertshofens Sportlicher Leiter Uli Bergmann erwartet am Samstagnachmittag mit dem TSV Weißenburg einen Gegner, der mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch im Waldstadion (Anstoß 16 Uhr) aufkreuzen wird. Die Gäste sind noch angefressen von der ersten Saisonniederlage am vergangenen Spieltag gegen den SC Olching. Zuvor hatte die Elf von TSV-Trainer Markus Vierke zwei Siege und vier Unentschieden eingefahren.

Auch Weikertshofen knabbert noch an der 1:2-Niederlage beim TSV Gersthofen, die in den Augen der mitgereisten Anhänger unnötig war. Doch Bergmann nimmt die Mannschaft in Schutz: „Wir sind Aufsteiger, Leute, vergesst das nicht“, schreibt er im Vorwort der Stadionzeitung zum Weißenburg-Spiel. Aber er hinterfragt auch, ob die Mannschaft einfach nur Pech hat, ob es an fehlender Konzentration liegt oder am nicht funktionierenden Zusammenspiel zwischen den Mannschaftsteilen?

SCO-Trainer Sammer: „Eine laufstarke Mannschaft, die uns alles abverlangen wird“

Mit großer Hochachtung spricht SCO-Trainer Dominik Sammer vom Samstags-Gegner. „Die profitieren von ihrer hervorragenden Jugendarbeit“, sagt er. „U19, U17 und U15 spielen Bayernliga, 90 Prozent der Spieler in der ersten Mannschaft stammen aus dem eigenen Nachwuchs.“ Auswärts hat die Mannschaft bisher noch nicht verloren, drei Remis stehen auf dem Konto. „Eine laufstarke Mannschaft, die uns alles abverlangen wird“, sagt Sammer.

Im Oberweikertshofener Kader werden dagegen die Sorgen immer größer. Nach dem Gersthofen-Spiel fallen nun aller Voraussicht nach auch noch Alexander Greif und Osman Yontar mit Zerrungen aus ebenso wie Torhüter Adrian Wolf. „Es hilft aber nichts“, so der SCO-Coach. „Jetzt müssen die Jüngeren in die Verantwortung.“ (Dieter Metzler)