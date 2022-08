SC Oberweikertshofen: Sammer-Team ist gewarnt vor Olching Bezwinger Gersthofen

Fokus Defensivarbeit: Gegen Gersthofen können die Oberweikertshofener (grüne Trikots) wieder auf ihren Top-Verteidiger Michael Arndt zurückgreifen. © Peter Weber

Zu ungewöhnlicher Zeit tritt der SC Oberweikertshofen beim TSV Gersthofen an. Der SCO stimmte der Verlegung auf Freitag, 19 Uhr, zu.

Oberweikertshofen – „Es ist mal ganz nett, wenn unsere Spieler auch einmal einen freien Samstag genießen können“, sagt Uli Bergmann, Sportlicher Leiter des SCO. Eine einfache Aufgabe wird es nicht für das Team von Weikertshofen-Trainer Dominik Sammer. Der Auswärtssieg in Olching habe den Gersthofenern viel Auftrieb gegeben, vermutet der SCO-Coach. „Die wollen aus der unteren Tabellenzone raus“, sagt Sammer. Er erwartet deshalb eine aggressive und robust zu Werke gehende Gersthofen-Elf.

„Wir werden mit allen Mitteln versuchen, dagegenzuhalten“, so der SCO-Coach. Er habe schon einen Plan, wie er gegen das Team aus der Nähe von Augsburg agieren wolle. Drei-, viermal war Sammer bei Spielen des Freitagsgegners, um sich zu deren Stärken und Schwächen schlau zu machen. Sammers Erkenntnis: „Die Mannschaft spielt im zweiten Jahr in der Landesliga, und die Euphorie des Aufstiegsjahres ist erst einmal verflogen.“

Vorfreude auf ein ganz besonderes Stadion

Womit die Gersthofener dagegen punkten können, ist ihr Heimspielort. Die Abendstein-Arena mit einem Fassungsvermögen von 2 500 Zuschauern, die seit 2006 die Heimat der TSV-Fußballer ist, gilt als eines der modernsten Stadien Schwabens. Hier haben sich schon die U17- und U19-Nationalteams, die Frauen-Nationalmannschaft und der Bundesligist FC Augsburg auf Wettkämpfe vorbereitet. „Es ist ein geiles Stadion, auf das wir uns freuen“, sagt Sammer.

In Gersthofen werden die Langzeitverletzten Fabian Friedl, Christian Mühlberger und Marcel Berger nicht mit an Bord sein. Gute Nachrichten gibt es aber bei Michael Arndt. Der Defensivmann kann wieder auflaufen. „Er ist einer unserer besten Verteidiger und steht im Kader“, sagt Sammer. „Er tut uns einfach gut, vor allem in der momentanen Situation.“ (Dieter Metzler)