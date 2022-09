SC Oberweikertshofen: Kapitän und Torwart sind in Durach wieder an Bord

Kapitän im Anflug: Gegen den SV Mering ging Oberweikertshofens Spielführer Alexander Greif (r.) mit gutem Beispiel in Sachen Einsatzbereitschaft und Zweikampfführung voran. © Dieter Metzler

Nur zwei Punkte trennen die beiden Kontrahenten, wenn der SC Oberweikertshofen am Samstag um 15 Uhr beim VfB Durach antritt.

Oberweikertshofen – Für SCO-Anhänger besteht eine Bus-Mitfahrgelegenheit. Vom Sportheim in Oberweikertshofen fährt der Bus um 12 Uhr ab, in Grafrath um 12.20 Uhr. Die Mannschaft von VfB-Trainer Alexander Methfessel erwartet ein Duell auf Augenhöhe. Nach sieben Punkten aus den vergangenen drei Begegnungen möchten die Gastgeber ihr Heimspiel natürlich erfolgreich gestalten. „Wenn wir so spielen wie die ersten 45 Minuten in Olching, hoffe ich, dass wir unsere Erfolgsserie fortsetzen können“, sagt VfB-Mittelfeldspieler Pascal Schindele. Allerdings muss der VfB seine Abwehr umbauen, weil Lukas Kohler und Christoph Gruber ausfallen. Und auch Torjäger Tobias Seger fehlt urlaubsbedingt.

„Nach dem klasse Heimspiel am vergangenen Samstag gegen Weißenburg (4:1) traue ich unserer Mannschaft durchaus einen Sieg auch in Durach zu“, blickt SCO-Fußball-Abteilungsleiter Martin Steininger positiv nach vorn. „Zumal Durach nicht so heimstark sein soll.“

SCO-Coach Dominik Sammer hat die Gastgeber mehrmals beobachtet. „Durach hat eine hohe individuelle Qualität. Es ist für uns eine große Herausforderung. Wir werden ihnen nicht ins offene Messer laufen. “ Mit Alexander Greif und Torhüter Adrian Wolf sind zwei Stammspieler rechtzeitig fit geworden. Hinter Osman Yontars Einsatz steht noch ein Fragezeichen. Sicher fehlen wird dagegen Elias Eck, der wegen einer Erkältung die ganze Woche nicht trainieren konnte. (Dieter Metzler)