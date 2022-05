Riesen-Schritt Richtung Klassenerhalt: Olching schlägt Ichenhausen

Teamarbeit war bei Olchings Defensive angesagt. Zwar kassierten die Amperstädter einen Gegentreffer. Doch dem standen auch drei selbst erzielte Tore gegenüber. © Peter Weber

Der SC Olching bezwingt Ichenhausen und kann die Relegation aus eigener Kraft vermeiden.

Olching – Hinter der Bande wurden die Smartphones umso öfter gezückt, je näher der Schlusspfiff rückte. „Reicht’s denn schon?“, war die Frage, die sich Olchings Anhänger stellten. Die Antwort: Es reicht noch nicht ganz. Trotz des 3:1 (2:1) über den SC Ichenhausen kann der SC Olching am letzten Spieltag noch immer auf den Relegationsplatz rutschen.

Das wäre dann der Fall, wenn der SCO beim Bayernliga-Aufsteiger Nördlingen verliert. Gleichzeitig müssten sowohl der FC Memmingen II (gegen FC Ehekirchen) als auch der SV Egg (beim VfR Neuburg) gewinnen. In den Direktvergleichen dieser drei Teams wäre Olching Letzter und müsste in die Saisonverlängerung gehen.

Immerhin nehmen die Amperstädter durch die Tore von zweimal Luka Batarilo-Cerdic und einmal Dominik Dierich die Gewissheit nach Nördlingen mit, es aus eigener Kraft mit einem Unentschieden schaffen zu können. Die ersten beiden Treffer fielen in eine Phase, die sogar das durchaus kritische Olchinger Publikum zufriedenstellte. „Die ersten 25 Minuten waren echt super Fußball.“

Olchinger Trainer Buch zufrieden

Trainer Martin Buch schraubte die Euphorie zwar um eine Stufe zurück, war aber dennoch zufrieden: „Die Ansprache unter der Woche hat geholfen“, plauderte er aus der Vorbereitung. Die Worte seien nicht laut gewesen, nicht kritisch, aber die Situation klar ansprechend. Die Mannschaft war entsprechend in Laune, hätte sogar noch höher führen können.

Doch ganz ohne Nervenkitzel macht es der SC Olching nicht. Man gewährte Ichenhausens Ahmet Cam noch vor der Pause den Anschlusstreffer. Nach dem Seitenwechsel fehlte in einigen Phasen das Zwingende, was sich auch in einem von Martin Held klar über den Querbalken gejagten Foulelfmeter äußerte. „Die Jungs strapazieren meine Nerven schon“, gestand Buch und verpackte das doch gleich wieder in ein Lob. „Sie sind aber auch wieder an ihre Grenzen gegangen.“ Das müsse in Nördlingen noch einmal gelingen.

Dort wird Marcel Sieghart ein letztes Mal im Olchinger Trikot auf Torjagd gehen und mithelfen, das Klassenziel zu erreichen. Wie Abteilungsleiter Peter Helfer mitteilte, wird der zu Saisonbeginn aus Unterhaching gekommene Stürmer zum TSV Rain wechseln. Der bangt in der Regionalliga aktuell ebenfalls darum, auf einen Relegationsplatz abzurutschen. (Hans Kürzl)