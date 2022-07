Olching will die Euphorie vom Klassenerhalt nutzen - Coach Buch: „Endlich geht es wieder um Punkte“

Teilen

Auf solche Bilder hoffen die Olchinger (weiße Trikots) auch am Samstag gegen Jetzendorf: Der Gegner dreht sich geschlagen weg, während die Gastgeber jubeln. © Peter Weber

Zum Auftakt der neuen Landesliga-Saison empfängt der SC Olching den TSV Jetzendorf. Dabei müssen die Amperstädter auf zwei ihrer Stürmer verzichten.

Olching – Weniger und vor allem nicht so lange zittern will der SC Olching in dieser Saison. „Das ist das Grundziel“, sagt Trainer Martin Buch vor dem Saisonstart am Samstag zu Hause, 15 Uhr, gegegen den Wiederaufsteiger TSV Jetzendorf. In der Vorsaison hatte der Klassenerhalt der Amperstädter erst mit dem Schlusspfiff der letzten Spiele festgestanden.

Eine Frage der Euphorie

So gesehen geht es in dem Startduell auch darum, welches Team seine Euphorie vom Mai besser in den Juli gerettet hat. Das, das in der Liga blieb, oder das, das aufgestiegen ist. Für Buch und seine Mannschaft gilt es aber auch, einen weiteren Anlauf für das „Projekt Olching“ zu nehmen – ein Team zu entwickeln, das zu den etablierten der Liga und zu den Kreisen in der oberen Hälfte gehört.

Martin Buch ist sich im Klaren darüber, dass sich der Feinschliff in den ersten Punktspielen wird entwickeln müssen. Ein halbes Dutzend Abgänge und in etwa die gleiche Anzahl an Neuzugängen – da könne man das letzte Quäntchen Harmonie in den Spielabläufen noch nicht einfordern, so Martin Buch. „Was ich erwarten kann, ist aber, dass die Mannschaft auf dem Platz hungrig auf Fußball ist.“

Die Routiniers sind gefordert

Einige Spieler nimmt Olchings Chefcoach dabei mehr in die Pflicht: Dominik Dierich, Marco Ecker, Paul Niehaus, Florian Obermeier, Jan Sostmann. Dies Akteure müsse man „mehr als die gestandenen Olchinger Spieler wahrnehmen, die sie tatsächlich auch sind“. Eine Rolle, die dieser Spielerkreis seiner Meinung nach genauso innerhalb des Teams und vor allem gegenüber den Neuen einnehmen kann.

Von denen werden allerdings die beiden Stürmer Pascal Blaß und Marco Kossi verletzungsbedingt fehlen. Davon will sich Trainer Martin Buch allerdings die Vorfreude auf die erste Partie der neuen Saison nicht verderben lassen: „Endlich geht es wieder um Punkte.“ Die gegen die Jetzendorfer zu holen, wird kein Selbstläufer. Die bisherigen beiden Duelle in der Corona-Doppelsaison 2019/2021 verliefen eng: ein 2:2-Unentschieden und 1:0-Sieg für den SC Olching. (Hans Kürzl)