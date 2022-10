Olching erkämpft sich einen Punkt in Kempten: Spätes Kossi-Tor nach Taktik-Kniff

Von: Thomas Benedikt

Marco Kossi vom SC Olching. © SC Olching

Dieses Mal hat der SC Olching einen großen der Liga nicht nur geärgert. Aus Kempten nahmen die Amperstädter sogar einen Punkt mit.

Olching – Zwischenzeitlich sah es gar nicht gut aus für die Olchinger beim Tabellendritten aus Kempten. Doch mit einer Energieleistung insbesondere in der letzten halben Stunde erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Martin Buch einen Punkt beim Favoriten. Mit 1:1 (0:0) trennten sich die Amperstädter von den Allgäuern. „Nach Rückstand noch einen Punkt beim Dritten geholt, da kann ich nur zufrieden sein“, sagt Buch. „Wir haben uns für eine kämpferische Leistung belohnt.“

Dabei sah es lange so aus, als ob die Kemptener ihrer Favoritenrolle gerecht werden würden. Die Gastgeber hatten zunächst mehr vom Spiel und drückten Olching in deren Hälfte. Zählbares sprang für den FCK bis zum Pausenpfiff allerdings nicht heraus. „Wir haben es gut verteidigt“, sagt Buch. Doch ewig konnte das nicht gut gehen. Und so kam in der 52. Minute, was kommen musste. Kemptens Thomas Rathgeber dribbelte von rechts in den Strafraum, sein Querpass wurde unglücklich zur Flanke abgefälscht und flog über die verdutzten Olchinger hinweg auf den Kopf von Phillip Simon, der nur noch einnicken brauchte. 1:0 für die Gastgeber. Und Kempten wollte nachlegen, hatte durch Rathgeber eine weitere große Chance. „Da haben wir ein paar Minuten keinen Zugriff bekommen“, sagt Olchings Coach.

Trainer Martin Buch stellt nach Rückstand um

Doch dann drehte die Begegnung plötzlich. „Auf einmal haben wir angefangen, Fußball zu spielen“, sagt Buch, der personell auf den Rückstand reagierte und drei Mal wechselte. Zuvor hatte er bereits Marco Kossi für Kerem Kavuk gebracht. Und Kossi war es, der den Amperstädtern noch einen Punkt bescherte. Am Ende eines schönen Spielzugs flankte der ebenfalls eingewechselte Luka Batarilo-Cerdic gefühlvoll vom Strafraumeck Richtung Elfmeterpunkt. Dort bugsierte Kossi den Ball per Kopf ins lange Eck (85.).

Buchs taktische Umstellung hatte Wirkung gezeigt. „Wir wollten über Flanken zum Erfolg kommen und haben auch so gewechselt. Dass so das Tor fällt, freut mich natürlich umso mehr.“ (Thomas Benedikt)