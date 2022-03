SC Olching kämpft weiter mit Corona-Umständen - Buch: „schon vorsichtig wegen Absage nachgefragt“

Martin Buch hadert mit den Verbands-Vorgaben. © tb

Am Samstag trifft der SC Olching auswärts auf den TuS Geretsried. Die Corona-Pandemie macht es den Olchingern allerdings nicht leicht.

Olching – In normalen Zeiten hätte Olchings Trainer Martin Buch über den Auswärtskick beim TuS Geretsried am Samstag, 15 Uhr gesagt, „dass uns da ein wichtiges Spiel bevorsteht“. Wichtig, um der 40-Punkte-Marke wieder ein Stück näher zu kommen, die man als sicheres Ufer in Sachen Klassenerhalt ansieht. Bedeutend, weil man den Lauf mit zwei Siegen aus den ersten beiden Partien nach dem Re-Start gern fortsetzen möchte.

Doch auch dem SC Olching grätscht die Pandemie dazwischen. Jedoch nicht hart genug, um eine Verschiebung des Spiels zu erreichen. Und so muss Buch ein Statement abgeben, das irgendwo zwischen Gesundsheitspolitik und Verbandsbürokratie liegt.

Vier aufgetretene Corona-Fälle sind vier zu wenig

„Wir haben schon vorsichtig beim Verband wegen einer Absage nachgefragt“, erklärt er. Aber die vier bei den Amperstädtern aufgetretenen positiven Fälle sind um vier zu wenig. Dass noch drei weitere Kicker ganz normal krank sind, zählt nicht. Die werden, rein formal, als zur Verfügung stehend gewertet.

Doch von diesen Formalien kann sich der Trainer nichts kaufen: „Aber warum soll ich mich darüber aufregen“, fragt er. Alle müssten damit zurecht kommen. „Ich auch“, so Buch. Er tut das auf die Weise, als dass er mit Roman Fuchs, Marcel Sieghart und Cedric Zeisberger drei an sich noch leicht angeschlagene Spieler im Kader berücksichtigt.

Auf Spieler aus der Kreisklassen-Mannschaft muss Buch noch nicht zurückgreifen. Was auch der Vereinslinie entgegenkommt, beide Kader wegen Corona strikt zu trennen. „Risiko minimieren“, nennt es Buch. Davon Abstand nehmen muss er erst, wenn ihn die Formalien dazu zwingen.