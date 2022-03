Schon wieder die Schlussminute: Olching kassiert zum zweiten Mal erst spät das entscheidende Gegentor

Das Olchinger Pressing klappte über weite Strecken der Partie. Trotzdem reichte es am Ende wieder nur zu einem Punkt gegen den SV Egg. © Peter Weber

Der Zeiger der Uhr tickte einfach zu langsam runter. Wie zuletzt in Geretsried kassierte Olching auch gegen Egg in der Schlussminute ein entscheidendes Gegentor.

Olching – Das 2:2 (1:1) vor der Kulisse von 85 Zuschauern bedeutete, dass der SCO auch im neunten Anlauf gegen die Unterallgäuer erfolglos blieb. Die Treffer von Luka Batarilo-Cerdic und Dominik Dierich reichten nicht zum Sieg, weil auf der Gegenseite Manuel Schedel sehr früh und Maximilian Heinle sehr spät getroffen hatten.

Trainer Martin Buch bemühte sich dennoch, das Glas halbvoll zu sehen. „Wir haben einen Rückstand gedreht.“ Es habe gerade zu Beginn der Saison Phasen gegeben, in denen das nicht gelungen sei. Die Bilanz der Frühjahrsrunde sei in Ordnung: „Sieben Punkte aus vier Spielen können sich sehen lassen.“ Weil aber Konkurrenten gleichzeitig voll punktete, bedeuten die zuletzt liegen gelassenen drei Punkte trotzdem, dass der Vorsprung zu den Relegationsplätzen lediglich fünf Zähler beträgt.



Egg geht dank Torwartfehler in Führung

Ein paar Minuten lang hätte dies noch enger werden können. Olchings Keeper Maximilian Knobling hatte gleich zu Beginn dem Gegner den Ball so ideal in die Füße gekickt, dass der keine Mühe hatte zu verwandeln. „Er weiß selber, dass man das nicht so macht“, sagte Buch. In den darauf folgenden 75 Minuten sei er mit dem Umschalten, dem Pressing sehr zufrieden gewesen. „Wir haben es leider nur nicht 90 Minuten hinbekommen“, bedauerte Buch. Ein richtiger Bruch im Olchinger Spiel war nicht zu erkennen. Doch in der Schluss-Viertelstunde kam gegen wieder stärker werdende Egger doch vermehrt das Gefühl auf, das noch einer reinfallen könnte.



Elfmeterschießen überrascht die Olchinger

Was dann zu einem Elfmeterschießen führte. Denn der Spieltag in der Landesliga Südwest galt gleichzeitig der Qualifikation für die nächste bayerische Pokalrunde. Was vom Verband offenbar überschaubar kommuniziert worden war. „Wir waren von der Austragung überrascht“, so Buch. Die Gäste waren es etwas weniger, sie siegten vom Punkt 4:1.



So war Dierich der einzige Olchinger, der Handfestes mitnehmen konnte, den von Eckart Lutzeier gestifteten Ball. In einer Art Wette war Dierich zugesichert worden, dass er das Spielgerät mitnehmen dürfe, wenn er trifft. (Hans Kürzl)