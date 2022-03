Die Spaßbremse kommt: Gegen den SV Egg ist der SC Olching bislang noch ohne Sieg

Eine volle Ersatzbank? Damit kann Olchings Trainer Martin Buch (r.) am Samstag wohl nicht rechnen. © Peter Weber

Eine unangenehme Aufgabe erwartet den SC Olching, wenn am Samstag der SV Egg zu Gast in der Amperstadt ist.

Olching – „Zwölf Uhr mittags“ ist für das Heimspiel des SC Olching am Samstag angesagt, wenn es zum Heimspiel gegen den SV Egg an der Günz geht. Ob es am Ende vier Oscars gibt wie für den Western-Klassiker aus dem Jahr 1952, ist zumindest rein statistisch fraglich. Denn das Team aus den Unterallgäu, das die Verlegung auf die ungewöhnliche Anstoßzeit beantragt hatte, ist für die Amperstädter so etwas wie die Spaßbremse schlechthin. In den bisherigen acht Landesligapartien reichte es lediglich zu drei Unentschieden, dazu auch einige recht deftige Packungen wie ein 0:5.

In der Vorrunde ging es mit 0:4 nur unwesentlich glimpflicher aus. Auch die aktuelle Form der Gäste lässt einen eher ungemütlichen Kick erwarten. Der SV Egg startete mit drei Siegen in das Frühjahr und ließ dabei selbst Tabellenführer TSV Nördlingen recht schlecht aussehen. „Auch ohne jede Statistik ist Egg schwer zu spielen“, weiß Trainer Martin Buch.



Die pandemiebedingten Umstände mit sechs Ausfällen macht das Unternehmen zwar nicht einfacher, aber der Chefcoach will sich davon nicht beeindrucken lassen. Buch sieht es vielmehr als positiv an, dass drei andere Akteure dafür in den Kader nachrücken. Taophik Medjessiribi und Jan Sostmann kehren ins Aufgebot zurück. Außerdem ist der während der Winterpause vom Bayernlisten TSV Landsberg gekommene Neuzugang Gottfried Agbavon spielberechtigt. „Es wird ein spannendes Spiel“ verspricht Buch. Am besten mit einer oskarreifen Siegespremiere. (Hans Kürzl)