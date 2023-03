Oberweikertshofen kämpft gegen den Negativtrend: In Mering sollen wieder Punkte her

Von: Dieter Metzler

Fällt krank aus: Oberweikertshofens Torjäger Dominik Widemann (hier im Hinspiel gegen Mering). © Dieter Metzler

Der Druck auf den Aufsteiger aus Oberweikertshofen und seinen Trainer Dominik Sammer ist nach der 0:1-Niederlage gegen den FC Ehekirchen gestiegen.

Oberweikertshofen – Die Sammer-Elf rutschte nach der fünften Niederlage in Serie vom neunten auf den zwölften Tabellenplatz ab. Nur noch ein Punkt trennt den SCO vom ersten Abstiegs-Relegationsplatz. Just auf diesem steht der Samstagsgegner SV Mering (Anpfiff 14 Uhr). Wegen einer Sanierung und Modernisierung ist das Meringer Stadion gesperrt und der Verein trägt seine Heimspiele in der Saison 22/23 in Friedberg aus.

„Wir stellen uns auf ein hart umkämpftes Spiel gegen einen Gegner ein, der meinen vollen Respekt hat“, sagt Sammer. „Wir wollen an unsere Leistung gegen Ehekirchen anknüpfen. Das war eine ganz starke Partie, leider mit einem unglücklichen Ausgang für uns. Aber wir sind überzeugt von uns und wollen mit einem Sieg die Heimreise antreten.“

Weikertshofens sportlicher Leiter Uli Bergmann kennt Mering aus dem Effeff und hat aus der Vergangenheit keine allzu guten Erinnerungen an die Augsburger Vorstädter. „Meistens kehrten wir aus Mering mit einer Niederlage zurück.“ Jetzt fordert Bergmann aber zumindest einen Punkt. „Nach fünf Niederlagen in Folge, wenn‘s auch jahresübergreifend ist, sollte die Mannschaft schon punkten.“ Die Reise zum Auswärtsspiel nicht antreten kann Dominik Widemann, der wegen Erkrankung ausfällt. Dafür ist Neuzugang Fabio Meikis im Kader, der gegen Ehekirchen noch passen musste. (Dieter Metzler)