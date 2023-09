SC Olching vor einem Heimspiel gegen Unbekannt: „Habe gar keine Erfahrung mit Aindling“

Von: Thomas Benedikt

Der neue Chef an der Seitenlinie Andreas Zorn. © Dieter Metzler

Wenn der SC Olching am Samstag, 14 Uhr, den TSV Aindling empfängt, wartet ein weitestgehend unbekannter Gegner auf die Amperstädter.

Olching – Zwar traf der SCO bereits vier Mal auf den TSV – zwei Siege und zwei Remis sprangen dabei heraus. Allerdings liegt das letzte Duell schon gut fünf Jahre zurück. „Ich persönlich habe deshalb gar keine Erfahrung mit Aindling“, sagt Olchings Trainer Andreas Zorn.

Gewarnt ist der Coach dennoch. Die Samstagsgäste seien nach aktuellem Stand der vermeintlich stärkste Aufsteiger. „Eine harte Nuss“, so Zorn. Die wollen die Amperstädter knacken. „Dazu müssen wir an unser Limit kommen“, sagt Olchings Chef-Trainer. „Wenn uns das gelingt, können wir jeden in der Liga schlagen.“ Der Fokus liege deshalb auch auf der eigenen Leistung und weniger auf dem Gegner.

Beim Blick auf das eigene Team sieht Zorn allerdings wieder Lücken. „Die Personaldecke ist immer noch dünn.“ Einige Spieler weilen im Urlaub, ein paar wenige sind angeschlagen. „Dazu kommt eine kleine Grippewelle“, berichtet der SCO-Trainer. Hinter dem Einsatz von drei erkrankten Spielern stehen noch Fragezeichen. Dennoch ist Zorn zuversichtlich. „Wir werden auf jeden Fall eine siegfähige Mannschaft auf den Platz bekommen.“ Damit dann auch die erste Erfahrung des Olchinger Trainers mit Aindling eine positiv wird. (Thomas Benedikt)