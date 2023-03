Rückspiel mit umgekehrten Vorzeichen: Der SC Olching empfängt mit breiter Brust den TSV Weißenburg

Von: Thomas Benedikt

Der Einsatz von Lückenfinder Jan Sostmann (in Blau, hier gegen Ehekirchen) steht noch auf der Kippe. © Peter Weber

Gute Erinnerungen haben die Landesliga-Fußballer des SC Olching an ihren Samstagsgegner TSV Weißenburg (Anstoß um 14 Uhr).

Olching – Gegen das Team aus Mittelfranken beendeten die Amperstädter in der Hinrunde eine vier Partien währende Sieglos-Serie. Am Samstag stehen die Vorzeichen nun genau umgekehrt. Seit fünf Spielen haben die Olchinger in der Landesliga nicht mehr verloren. „Wir gehen mit breiter Brust in das Spiel“, sagt SCO-Trainer Martin Buch. Das habe sich die Mannschaft in den vergangenen Partien erarbeitet. Mit dem gestiegenen Selbstvertrauen geht bei Olchings Coach aber auch eine klare Erwartung einher: „Die Spieler müssen von Anfang an bereit sein, für den anderen zu laufen.“ Man wolle nicht abwarten, was der Gegner macht, sondern selbst das Spiel in die Hand nehmen.

Das wird wohl kein fußballerischer Leckerbissen werden, mutmaßt Buch. „Das geben die Platzverhältnisse einfach nicht her.“ Doch davon will sich der Trainer nicht die Vorfreude auf das erst zweite Pflichtspiel-Duell mit den Weißenburgern trüben lassen – ebenso wenig von der Personalsituation. „Die Physios sind noch beschäftigt“, sagt Buch. Allen voran hinter den Einsätzen von Jan Sostmann und Niklas Uhle stehen noch Fragezeichen. Sicher fehlen wird dagegen Maximilian Herrmann.

Aber all das ist kein Vergleich zu der Personalsituation, mit der die Amperstädter noch im Hinspiel zu kämpfen hatten. „Da musste Dominik Dierich sogar seinen Kroatien-Urlaub abbrechen, damit wir irgendwie genügend Leute zusammenkratzen“, erinnert sich Buch. Noch ein Punkt, in dem die Vorzeichen bedeutend besser stehen, als beim Hinspiel-Erfolg. (Thomas Benedikt)