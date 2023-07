Olching schlägt Erkheim: Zwischen Hipp-Hipp-Hurra nach vorne und passiv hinten drin stehen

Von: Thomas Benedikt

Der TV Erkheim scheint Olching zu liegen. Nach einem Remis und einem Sieg in der Vorsaison holte der SCO auch am Mittwochabend drei Punkte im Allgäu.

Olching – Die Mannschaft von Andreas Zorn setzte sich mit 2:1 (0:1) gegen die mit einem 5:1-Erfolg in die Saison gestarteten Erkheimer durch. Dabei tat sich die Zorn-Truppe zu Beginn noch schwer. „Wir haben in den ersten 25 Minuten keinen Zugriff auf sie bekommen“, berichtet der SCO-Trainer. Das 0:1 in der 25. Minute durch Manuel Merk sei deshalb nur folgerichtig gewesen, so Zorn. Die Erkheimer hätten sogar die Chancen gehabt, um mindestens einen weiteren Treffer nachzulegen.

Olching lässt reihenweise Chance ungenutzt

Doch der Rückstand schien die Gäste aufzuwecken. Olching wurde aktiver, setzte Erkheim immer früher unter Druck und kam nun seinerseits zu Chancen. Vier, fünf glasklare Einschussmöglichkeiten zählte Zorn bei seinem Team. Dazu kam noch ein wegen Abseits aberkanntes Kopfballtor durch Florian Hofmann. „Eigentlich müssen wir uns schon vor der Halbzeit belohnen“, sagt der SCO-Coach.

Das holten die Amperstädter dann in Durchgang zwei nach. „Da haben wir Erkheim überhaupt nicht mehr stattfinden lassen“, so Zorn. Auf ein Tor mussten sie aber weiter warten – auch weil TVE-Keeper Florian Egle gleich zwei Mal einen Ball aus dem Kreuzeck fischte. Doch schließlich setzte sich Leon Heinzlmair auf der linken Seite durch, flankte lang und Luka Batarillo-Cerdic hämmerte den Ball volley in die Erkheimer Maschen (54.). Der Bann war gebrochen.

Ferenc Ambrus: Zum Führungstreffer gezittert

Keine zehn Minuten später legten die Olchinger nach. Heinzlmair und Marco Kossi trugen den Ball nach vorne, Ferenc Ambrus schloss ab – und musste zittern, als sein Ball langsam Richtung Tor trudelte. Zwar kratzte ein Erkheimer den Ball noch vermeintlich von der Linie, doch der Schiedsrichter-Assistent an der Seitenlinie war sich sicher: der Ball war drin – Spiel gedreht (63.).

Doch statt für die Entscheidung zu sorgen, mussten die Olchinger noch einmal bangen. „Bei uns gibt es derzeit nur zwei Modi: Hipp-Hipp-Hurra nach vorne oder passiv hinten drin stehen“, sagt der SCO-Trainer. Und ab dem 2:1 entschieden sich die SCO-Kicker offenbar für die zweite Variante. Es entwickelte sich eine umkämpfte Schlussphase geprägt von vielen Fouls und Unruhe im Spiel. „Den richtigen Mittelweg finden – das müssen wir noch dringend lernen“, sagt Zorn. Am Ende aber brachten seine Jungs das Ergebnis über die Zeit. (Thomas Benedikt)