Olchings Trainer warnt vor Köster-Team: „Seine Mannschaften haben immer Herz und geben alles“

Von: Thomas Benedikt

Auf den Warnschuss reagieren: Die Olchinger um Lukas Frickenstein (weißes Trikot) wollen gegen Erkheim die Pokal-Niederlage vergessen machen. © Peter Weber

Mit einem Sieg über Erkheim käme Olching dem Klassenerhalt einen großen Schritt näher. Nicht nur deshalb freut sich Trainer Martin Buch auf das Spiel.

Olching – Bislang ist der SC Olching nur einmal in einem Pflichtspiel gegen den TV Erkheim angetreten – beim spektakulären 3:3-Unentschieden in der Hinrunde. Trotzdem weiß SCO-Trainer Martin Buch ganz genau, was ihn und seine Mannschaft am Samstag, 14 Uhr, im Rückspiel gegen den TVE im Amperstadion erwartet. Zu gut kennt der Coach seinen Erkheimer Trainerkollegen Andreas Köster. Schon seit der Saison 2014/15 stehen sich die beiden immer wieder gegenüber. „Wir haben uns viele heiße Matches geliefert“, sagt Buch. „Seine Mannschaften haben immer Herz und geben alles.“

So auch im Hinspiel. In einem phasenweise chaotischen Hin und Her drehten die Erkheimer einen 0:2-Rückstand in eine 3:2-Führung, ehe Dominik Dierich den Amperstädtern immerhin einen Punkt rettete.

Martin Buch: „Wir haben auf den Warnschuss reagiert“

Aber nicht nur deshalb geht der SCO mit Respekt in die Begegnung. Auch das Ausscheiden im Viertelfinale des Sparkassencups gegen den VSST Günzlhofen haben die Olchinger im Kopf. „Da haben wir was probiert und sind auf die Nase geflogen, ich eingeschlossen“, sagt Buch. „Aber auf den Warnschuss haben wir reagiert.“ Am Donnerstag seien die Spieler motiviert im Training gewesen.

Zu hoch will der Trainer das Pokal-Aus ohnehin nicht hängen. Natürlich wäre man gerne weiter gekommen. „Wir haben aber auch gemerkt, dass wir nicht die Breite im Kader für drei Wettbewerbe haben.“ Jetzt liege der Fokus wieder auf der Landesliga. Und da könnten die Olchinger am Samstag mit einem Sieg über Erkheim einen riesigen Schritt in Richtung vorzeitigen Klassenerhalt machen. (Thomas Benedikt)