Eine knifflige Auswärts-Aufgabe wartet auf den SC Olching

Von: Thomas Benedikt

Nach dem Heim-Sieg gegen Kempten blicken die Olchinger (in Weiß) optimistisch nach vorne. © Thomas Benedikt

Der FC Ehekirchen hat überraschend gegen Illertissen II verloren. Aber nicht nur deshalb wittert der SC Olching am Sonntag seine Chance.

Olching – Zwei Mal mussten die Olchinger in der Saison bislang auswärts antreten. Zwei Mal kehrten sie mit drei Punkten im Gepäck in die Heimat zurück. Am Sonntag, 17 Uhr, wird diese Mini-Serie auf eine harte Probe gestellt. Dann tritt die Mannschaft von Trainer Andreas Zorn beim Aufstiegsaspiranten FC Ehekirchen an.

Aber trotz der Außenseiterrolle gehen die Olchinger guter Dinge in die Partie. Der starke Auftritt beim 1:0-Heimsieg gegen Kempten hat Mut gemacht. „Daran wollen wir anknüpfen“, sagt Zorn. Heißt: „Kompaktheit in der Defensive, hinten wenig zulassen und nach vorne mutig und griffig spielen.“

Letzter Olching-Sieg gegen Ehekirchen liegt fast sieben Jahre zurück

Dass Ehekirchen zu schlagen ist, hat der bis dahin sieglose FV Illertissen II beim 1:0-Erfolg am Donnerstagabend gezeigt. Allerdings weiß Zorn das überraschende Ergebnis einzuordnen. „Bei Illertissen war schon viel Rotation zu sehen.“ So wie man es von zweiten Mannschaften eben kenne.

Der letzte und bislang auch einzige Olchinger Sieg gegen Ehekirchen liegt schon eine Weile zurück. Im Oktober 2016 behielten die Amperstädter zu Hause mit 2:0 die Oberhand. Seitdem gab es drei Unentschieden und drei Niederlagen – darunter ein 0:2- und ein 0:4 in der vergangenen Saison. (Thomas Benedikt)