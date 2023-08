Olching fährt mit dünner Personaldecke nach Memmingen: „In der Summe nicht optimal“

Von: Thomas Benedikt

Mit einer Mittelfußprellung muss sich Olchings Paul Niehaus derzeit herumschlagen. © Thomas Benedikt

Nur 14 Feldspieler werden SCO-Coach Andreas Zorn zur Verfügung stehen, wenn er und sein Team am Samstag, 13 Uhr, beim FC Memmingen II antreten.

Olching – „Angespannt“, so beschreibt der Coach die Personallage. Ein Mix aus Verletzungen, Krankheit und Urlaub sorgt für den Ausfall von insgesamt neun Spielern. „In den Einzelfällen ist es nix dramatisches, aber in der Summe nicht optimal“, so Zorn. Aber gerade für solche Phasen habe man ja den breiten Kader zusammengestellt.

Mit der Memminger Reserve wartet eine der wenigen Mannschaften der Liga, die einen ähnlich niedrigen Altersschnitt wie die Amperstädter aufweist. Einen Vorteil sieht Zorn darin aber nicht. „Das Alter spielt keine so große Rolle.“ Von der Qualität des Samstagsgegners ist der SCO-Trainer aber überzeugt. „Die sind sehr unangenehm zu spielen.“ Diese Erfahrung machten die Amperstädter bereits in der vergangenen Saison. Zu Hause gewannen sie dank eines späten Treffers noch mit 3:2. In Memmingen setzte es dann eine 1:3-Niederlage.

Trotzdem ist Zorn vor dem vierten Spieltag guter Dinger, etwas Zählbares mitzunehmen. „Das ist mit Sicherheit eine machbare Aufgabe.“ Entscheidend für den Erfolg werde es sein, dass Defensive und Offensive der Olchinger zusammenfinden. Diese Verknüpfung hat in den ersten Partien noch nicht so geklappt, wie sich der Coach das wünscht. (Thomas Benedikt)