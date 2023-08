Olching verliert bei Aufstiegskandidat Ehekirchen: „Unnötig wie ein Kropf“

Von: Thomas Benedikt

Der neue Chef an der Seitenlinie Andreas Zorn. © Dieter Metzler

Stark gespielt und dennoch verloren. Der SC Olching kehrte mit leeren Händen vom Landesliga-Auswärtsspiel beim FC Ehekirchen zurück.

Olching – „Unnötig wie ein Kropf“, meinte Olchings Trainer Andreas Zorn nach Abpfiff zur 0:1 (0:1)-Niederlage seiner Mannschaft in Ehekirchen. Die hatte in einem intensiven Spiel dem Aufstiegskandidaten 90 Minuten lang Paroli geboten – nur um dann doch mit leeren Händen nach Hause zu fahren. „Aber ob man am Ende 1:5 oder 0:1 verliert, ist wurscht“, so Zorn. „Wir sind hierher gefahren, um zu gewinnen.“

Umso ärgerlicher war es deshalb, wie der einzige Treffer des Tages zustande kam: per Foulelfmeter. „Der war absolut unstrittig“, wie Zorn zugibt. Abwehrrecke Florian Hofmann war mit seiner Grätsche zu spät gekommen und hatte statt des Balls nur noch den Gegner erwischt. Doch zu der Situation hätte es laut Zorn niemals kommen dürfen.

Andreas Zorn: „Alle haben auf Aus reklamiert und sind stehen geblieben“

Zum einen hätte es schon längst Einwurf geben müssen, wie der SCO-Coach berichtet. Direkt vor der Trainerbank sei der Ball deutlich im Aus gewesen. Doch das Schiedsrichtergespann ließ weiterlaufen. Zum anderen schliefen die Olchinger Spieler für einen Moment. „Alle haben auf Aus reklamiert und sind stehen geblieben“, so Zorn. Nicht so die Ehekirchener, die Hofmann so zu der riskanten Grätsche zwangen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Simon Schröttle souverän (39.).

Es war eine der ganz wenigen Torchancen der Partie. Sowohl die Gastgeber als auch Olching ließen kaum Einschuss-Gelegenheiten zu. „Kämpferisch haben wir alles reingehauen“, lobte Zorn seine Mannschaft, die damit nahtlos an die starke Abwehrleistung vom Mittwochabend gegen Kempten anknüpfte.

Andreas Zorn: „Kopf hoch und nächste Woche weitermachen“

Einzige die Kaltschnäuzigkeit vom Heimerfolg gegen die Allgäuer fehlte den Amperstädtern dieses Mal. Zwar bemühten sich die Gäste sichtlich, irgendwie zum Ausgleich zu kommen. Doch wirklich zwingende Chancen sprangen nicht heraus. Es blieb beim 0:1.

Mit der Niederlage geht für die Olchinger eine ganze Serie von englischen Wochen zu Ende. Das nächste Spiel ist erst wieder am kommenden Samstag. Dann kommt es zum Derby gegen den offensichtlich wieder erstarkten SC Oberweikertshofen. Die Marschroute bis dahin ist klar. „Kopf hoch und nächste Woche weitermachen“, sagt Zorn. (Thomas Benedikt)