Landesliga Südwest: Gilching patzt - GAP, Geretsried und Olching mit Pleiten

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen musste eine bittere Niederlage hinnehmen. © Latzel

In der Landesliga Südwest bleibt das Rennen um die Aufstiegs-Relegation spannend. Da ließ der TSV Gilching/Argelsried erneut Federn.

Garmisch - Beim Aufsteiger TSV Gersthofen musste sich die Mannschaft von Trainer Peter Schmidt mit einem 2:2 begnügen, festigte aber Rang drei. Die Gäste gingen früh durch Plator Doqaj in Führung, lagen aber nach 50 Minuten mit 1:2 in Rückstand. Ex-Profi Marcel Ebeling sicherte Gilching in der 72. Minute einen wichtigen Punkt.

Einige oberbayerische Teams müssen aber weiter um den Klassenerhalt bangen. So verlor der 1. FC Garmisch-Partenkirchen überraschend gegen den FC Ehekirchen mit 1:2. Nur Christoph Schmidt traf nach einer Stunde für die Gastgeber. Auch die 1:2-Heimpleite des TuS Geretsried gegen Memmingen fiel unerwartet aus. Den Treffer für die Mannschaft von Martin Grelics, der letzte Woche seinen Vertrag um eine weitere Saison verlängerte, erzielte Srdan Ivkovic zum 1:2 in der 53. Minute. Beim SC Olching erklingen nach der 0:2-Heimpleite gegen Kempten ebenfalls die Alarmglocken – es droht die Abstiegs-Relegation. (Klaus Kirschner)