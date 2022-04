Neuzugang rettet Olching einen Punkt im Nachholspiel gegen Durach

Teilen

Gottfried Agbavon markierte das 1:1 für den SC Olching. © SC Olching

Der SC Olching ist wieder ein kleines Stück von den Relegationsplätzen weggerückt. Beim VfB Durach holte die Mannschaft von Trainer Martin Buch ein 1:1.

Olching – Dominik Portsidis hatte die Gastgeber nach 63 Minuten in Führung gebracht. Gottfried Agbavon, der in der Winterpause vom Bayernligisten TSV Landsberg gekommen war, gelang 13 Minuten vor Schluss der Ausgleich. Es war eine intensive Partie. Doch die eigentliche Meisterleistung hatte die Olchinger Reisegruppe bereits vor dem Anpfiff vollbracht. Bei zwei Spielern war rund vier Stunden vor Spielbeginn ein positiver Corona-Test bekannt geworden. Die Ersatzbank schien bedenklich zu schrumpfen.

Am Ende konnten doch noch zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft ins Oberallgäu gelotst werden. Einer davon war der 19-jährige David Federl, der vor der Saison aus der Jugend gekommen war und gerade mal 14 Spiele in der Kreisklasse bestritten hat. Der andere, „Oldie“ Thomas Schneider, war zuletzt vor drei Jahren in der Landesliga aufgelaufen. „Wir waren sehr froh, dass sie eingesprungen sind“, so Coach Buch, der sich auch gegenüber den Arbeitgebern der beiden dankbar zeigte.

Olchinger zeigen eine Trotzreaktion

Was folgte war eine Trotzreaktion und der Wille, die besondere Situation zu meistern. „Die Einstellung hat super gepasst. Das war Klasse“, lobte Buch die Mentalität seiner Mannschaft. Kritischer stand er der Chancenverwertung seines Teams gegenüber. „Mit dem was wir herausgearbeitet habe, darf am Ende durchaus mehr herauskommen.“ Insgesamt gehe der eine Zähler aber schon in Ordnung.

Allerdings musste Buch auch während des Spiels noch einmal Flexibilität beweisen. Kurz nach dem Seitenwechsel verließ Stürmertalent Marcel Sieghart mit Verdacht auf Bänderriss den Platz. Bestätigt sich die Diagnose, wird er wohl bis Saisonende ausfallen. Was wiederum die Personaldecke des Landesligakaders weiter ausdünnen würde. „Da werden wir etwas zaubern müssen, um das gestreckt zu bekommen“, so Buch. Am Samstag bestreitet der SC Olching nach vier Wochen Unterbrechung wieder mal ein Heimspiel. Ab 15 Uhr ist Schlusslicht Cosmos Aystetten zu Gast im Amperstadion. (Hans Kürzl)