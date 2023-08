Oberweikertshofens Team-Manager fordert Reaktion von Spielern: „Müssen sich endlich mal beweisen“

Von: Dieter Metzler

Einen neuen Anlauf zum zweiten Saisonsieg nehmen die Oberweikertshofener um Lukas Kopyciok (r.) . © Peter Weber

Der SC Oberweikertshofen wartet immer noch auf den zweiten Saisonsieg. Am Samstag soll es gegen den FSV Pfaffenhofen endlich so weit sein.

Oberweikertshofen – „Die Situation ist schwierig und zugleich für mich sehr enttäuschend“, sagt Oberweikertshofens Abteilungsleiter Uli Bergmann vor dem Heimspiel am Samstag, 16 Uhr, gegen den FSV Pfaffenhofen. Die Derby-Niederlage am vergangenen Wochenende wurmt den SCO-Macher immer noch. „Wir können gegen Olching einfach nicht mehr gewinnen.“

Ohne Namen zu nennen ging der Manager danach mit einigen Spielern hart ins Gericht. Es gipfelte in der Aussage, einige seien nicht landesligatauglich. „Jeder Spieler hat Eigenverantwortung. Wenn man sieht, dass es nicht reicht, muss der Spieler selbst was tun und an den freien Tagen laufen“, fordert Bergmann. „Die müssen sich jetzt endlich mal beweisen.“ Mit nur vier Punkten aus sieben Begegnungen steht Oberweikertshofen mit dem Rücken zur Wand. Gegen den starken Aufsteiger aus Pfaffenhofen müssen drei Punkte her.

Pfaffenhofen hat nach dem Aufstieg mächtig aufgerüstet

Das wird jedoch schwierig. Die Mannschaft von Trainer Gerhard Lösch hat in der Sommerpause aufgerüstet. Zehn Neuzugänge, darunter allein drei vom Landesligisten aus Unterföhring, deuten an, welche Ziele der Verein verfolgt. Jedenfalls zeigt sich Vorstandsmitglied Caim Lehmann mit dem bisherigen Saisonverlauf und dem siebten Tabellenplatz erst mal zufrieden: „Hervorragender Start, Erwartungen erfüllt und verletzungsfrei, so kann‘s weitergehen.“

Auf Oberweikertshofens neuen Trainer Guido Kandziora wartet dagegen viel Arbeit. Ein Sieg gegen Illertissen, dann die Derbyniederlage in Olching – die Mannschaft hat nach wie vor noch nicht die Form der vergangenen Saison erreicht. „Alle müssen eine Schippe drauflegen, sonst wird auch Pfaffenhofen sehr schnell unsere Schwächen erkennen und drei Punkte mit an die Ilm nehmen“, sagt Bergmann. (Dieter Metzler)