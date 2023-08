Oberweikertshofen empfängt Illertissen II: „Schon ein Spiel um den Klassenerhalt“

Von: Dieter Metzler

Richtig reinhauen müssen sich die Weikertshofener (in Blau, hier gegen den VfB Durach). © Peter Weber

Mit dem Rücken zur Wand steht der SC Oberweikertshofen, wenn er am Samstag, 16 Uhr, Illertissen II zum Duell Letzter gegen Drittletzter empfängt.

Oberweikertshofen – Nach der 0:4-Pleite am Mittwochabend – die vierte Niederlage in Folge – beim TSV Gilching ist die Stimmung in Oberweikertshofen endgültig im Keller angekommen. „Ja, es ist definitiv schon ein Spiel um den Klassenerhalt“, gesteht auch Abteilungsleiter Uli Bergmann in der Stadionzeitung des SCO ein. „Wer den Platz als Verlierer verlässt, hat erst einmal den Anschluss weitestgehend verpasst“, so der SCO-Funktionär. Illertissen II ist eine Mannschaft, die seit elf Jahren in der Landesliga kickt, auch hin und wieder schon mal um den Klassenerhalt kämpfen musste, aber es stets geschafft hat, die Liga zu halten. In dieser Hinsicht also eine erfahrene Truppe.

In der vergangenen Saison gelang Oberweikertshofen zum Saisonauftakt noch ein 1:0 über Illertissen II, im Rückspiel kassierte die Elf allerdings eine deftige 0:5-Klatsche. „Das darf uns diesmal nicht passieren“, so Bergmann, der nach der Mittwochspleite eine unruhige Nacht verlebte. Was ist nur los mit dem Team? Diese Frage stellt sich nicht nur der Macher, sondern jeder im Verein. Grundsätzlich stimme der Wille der Spieler, doch die letzten Prozentpunkte würden fehlen.

Für den zu Saisonbeginn verpflichteten Spielertrainer Pablo Pigl dürfte bei einer weiteren Pleite die Luft in Oberweikertshofen so langsam dünner werden. Wer den erfolgsorientierten Bergmann kennt, weiß, dass bei Erfolglosigkeit der Trainer schneller seine Koffer packen muss, als er vermutet. (Dieter Metzler)