Oberweikertshofen will Sonthofen knacken: „Beste Mannschaft, gegen die wir gespielt haben“

Von: Dieter Metzler

Teilen

Nicht abschütteln lassen, gilt für das Team um Kapitän Alexander Greif (in Grün, hier gegen Durach). © Peter Weber

Ausgerechnet beim Tabellenführer in Sonthofen gelang dem SC Oberweikertshofen im September mit einem 3:1 der erste Auswärtssieg.

Oberweikertshofen – Die Frage ist nun: Gelingt das auch beim Rückspiel am Samstag (Anstoß 16 Uhr) zu Hause? Nach dem 2:0-Sieg in Gilching am vergangenen Spieltag ist wieder ein wenig Zufriedenheit beim SCO eingekehrt. „Ein Sieg zur rechten Zeit, um einer Relegation mit derzeit 37 Punkten zu entgehen“, meinte Abteilungsleiter Uli Bergmann.

Die drei Punkte kamen auch deshalb gerade recht, weil der FC Sonthofen derzeit das Maß aller Dinge ist. Vor allem müssen die Weikertshofener die gefährlichen Stürmer Andreas Hindelang und Kevin Haug ausschalten, die beide jeweils 14 Saisontreffer erzielt haben. „Wir haben nichts zu verlieren und die Mannschaft freut sich auf einen offenen Schlagabtausch“, sagt der mitspielende Kapitän und Co-Trainer Alexander Greif.

Alexander Greif: „Wir hatten aber Glück und einen starken Keeper“

Er hat lebhafte Erinnerungen an das Hinspiel. Schon die Hinfahrt mit einem normalen Linienbus der Augsburger Verkehrsbetriebe – das Busunternehmen hatte keinen modernen Reisebus zur Verfügung – war abenteuerlich. „Im Spiel haben wir dann die erste halbe Stunde verschlafen“, so Greif. „Wir hatten aber Glück und einen starken Keeper.“ In der zweiten Halbzeit musste der SCO leidenschaftlich verteidigen, selbst nach der erneuten Führung durch Maxi Schuch. Valentin Hüber sorgte mit dem 3:1 schließlich für die Entscheidung.

„Sonthofen war die beste Mannschaft gegen die wir in dieser Saison gespielt haben“, meint Greif. Das Hinspiel sei aber das beste Beispiel, dass für den SCO ein Sieg drin ist. Und Sonthofen schwächelt: Im Nachholspiel gegen den Tabellensechsten Kempten gab es nur ein 1:1. (Dieter Metzler)