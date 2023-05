Oberweikertshofen will mit voller Kapelle den Rhythmus halten: „Wir wollen immer gewinnen“

Von: Dieter Metzler

Dominik Sammer visiert mit seiner Mannschaft einen einstelligen Tabellenplatz an. © Dieter Metzler

Am Samstag (16 Uhr) empfängt der SC Oberweikertshofen die außer Konkurrenz spielende Drittliga-Reserve der SpVgg Unterhaching.

Oberweikertshofen – Es geht nicht um Punkte, aber ernst nimmt Trainer Dominik Sammer die Begegnung dennoch. Beim 4:4 im Hinspiel war Oberweikertshofen eine der wenigen Mannschaften in der Liga, die mit der SpVgg auf Augenhöhe agierte. Da die Hachinger ihr Heimrecht abtreten, wird auch das Rückspiel im Waldstadion angepfiffen.

Für Abteilungsleiter Uli Bergmann hat die Partie eine hohe Bedeutung. „Wenn wir im Rhythmus bleiben wollen, dann sollten wir auch gegen Unterhaching II mit voller Kapelle auflaufen“, meint Bergmann. Er wünscht sich eine engagierte Oberweikertshofener Elf, die deutlich macht, wo sie derzeit steht. Ähnlich sieht das auch Trainer Sammer. „Wir wollen immer gewinnen, auch gegen Unterhaching.“

Natürlich werde er einige Änderungen an der Aufstellung vornehmen, weil einfach jeder verdient habe zu spielen. „Jedes Spiel geben die Einwechslungsspieler alles für die Mannschaft und stellen sich toll in den Dienst des Teams“, sagt Sammer. „Ich bin von jedem in meinem Kader überzeugt und jeder, der spielt, genießt mein bedingungsloses Vertrauen.“ Der Coach erwartet einen offenen Schlagabtausch. „Haching will immer dominant spielen, wir aber auch.“ (Dieter Metzler)