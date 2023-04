Oberweikertshofen behält im Derby gegen Gilching die Oberhand: „Für unfassbaren Aufwand belohnt“

Von: Dieter Metzler

Teilen

Schuss ins Glück: Dominik Widemann (in Blau) lupft den Ball zum 1:0 über Gilchings Keeper. © Andrea Jaksch

Lange musste der SC Oberweikertshofen zittern, ehe am Sonntag der wichtige 2:0 (1:0)-Derby-Erfolg über den TSV Gilching feststand.

Oberweikertshofen – Nicht nur, weil das beruhigende zweite Tor erst kurz vor Schluss fiel. Die Partie vor rund 210 Zuschauern wurde auch später angepfiffen, weil Referee David Kern im Stau stand. Davon ließ sich der SCO aber nicht beirren und bezwang bereits zum zweiten Mal in der Saison den TSV. „Das waren drei ganz, ganz wichtige drei Punkte für uns“, atmete Abteilungsleiter Uli Bergmann nach den 90 Minuten tief durch. „Es war ein kampfbetontes Derby mit vielen kleinen Nickligkeiten“, stellte Bergmann fest und gratulierte dem Team zu einer geschlossenen Mannschaftsleistung.

In die Karten spielte dem SCO zweifellos die frühe Führung durch Dominik Widemann (11.). Einen weiten Abschlag von Keeper Lukas Schneider nahm Maxi Schuch auf und spielte den Ball in die Gasse auf Widemann, der das Leder über Gilchings Schlussmann Sebastian Hollenzer lupfte.

Dominik Sammer: „Wir wussten, wo ihre Probleme waren“

In den zweiten 45 Minuten sei das Spiel zusehends verflacht. „Es war ein Spiel zum Vergessen in dieser Phase, sehr zerfahren“, so Bergmann. Trotz wackliger zehn Minuten sprach der SCO-Abteilungsleiter am Ende von einem verdienten Sieg. In der Nachspielzeit machte schließlich Fabio Meikis mit dem 2:0 (93.) den Deckel drauf. Yenal Strauß passte Meikis den Ball zu, der umspielte den Gilchinger Torhüter und netzte ein. Zuvor hatte noch Gilchings Marco Brand nach einem Foul an Strauß die Ampelkarte gesehen.

„Wir sind überglücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben“, sagte SCO-Cheftrainer Dominik Sammer. „Wir haben so viele Kilometer absolviert und so viele Zweikämpfe erfolgreich geführt.“ Gilching sei zwar stets brandgefährlich gewesen, aber am Ende ging der SCO-Matchplan auf. „Wir wussten, wo ihre Probleme waren und da haben wir zweimal rein gestochen. Wir haben super verteidigt“, lobt Sammer. „Meine Mannschaft hat sich für ihren unfassbaren Aufwand belohnt und ich bin einfach unglaublich stolz auf diese Truppe.“ (Dieter Metzler)