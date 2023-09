In kleinen Schritten zur Vorjahres-Form: Oberweikertshofen feiert den zweiten Sieg in Folge

Von: Dieter Metzler

Diese drei brachten die Wende (v.l.): Zoran Dimitrijevic und die beiden Torschützen Fabio Meikis und Maximilian Schuch. © Dieter Metzler

Mit einem schwer erkämpften 2:0 Arbeitssieg beim VfL Kaufering schoss sich der SC Oberweikertshofen aus dem Tabellenkeller.

Oberweikertshofen – „Die Mannschaft kommt nach und nach in den Rhythmus der vergangenen Saison“, freute sich Abteilungsleiter Uli Bergmann. „Der Teamgeist stimmt und die Handschrift von Trainer Kandziora ist immer mehr erkennbar. Sein Coaching braucht die Mannschaft.“ Es sei aber wichtig gewesen, personell nochmals nachzulegen, so Bergmann. „Dass die Offensive passt, wussten wir. Die defensiv eingestellten Gastgeber mussten aber erstmal geknackt werden.“

Aufgrund der Tabellensituation beider Mannschaften konnte man die Begegnung trotz der noch jungen Saison in die Kategorie Sechs-Punkte-Spiel einordnen. Und die Oberweikertshofener begannen forsch. So bewahrte im ersten Durchgang allein VfL-Keeper Michael Wölfl seine Elf mehrfach vor einem frühen Rückstand, als sowohl Carl Weser vergab, als auch Valentin Hüber und Moritz Leibelt mit Distanzschüssen scheiterten. Selbst ein zehnminütiges Überzahlspiel – Maxi Muha erhielt nach einem Foulspiel an SCO-Kapitän Ali Greif eine Denkpause vom Referee verordnet – konnte der SCO nicht nutzen.

Wechsel sorgen für viel Belebung

Das hätte sich beinahe gerächt. Kauferings Florent Sekiraqa setzte freistehend den Ball am Tor vorbei und wenig später hielt Lukas Schneider den SCO im Spiel, als den Schuss von Thomas Hasche mit einer Fußgrätsche abwehren konnte. Das Glück stand dem SCO auch in der Nachspielzeit zur Seite, als Wolfgang Baumann einen Kopfball an den Pfosten setzte. Das wäre der 1:1 Ausgleich gewesen. Denn zuvor hatte Fabio Meikis die Oberweikertshofener mit einem satten Schuss unter die Latte in Führung gebracht. Maxi Schuch sorgte schließlich mit dem 2:0 (94.) für die späte Erlösung.

„Wir hatten uns einiges vorgenommen“, meinte Trainer Guido Kandziora. „Durch unnötige Ballverluste haben wir den Gegner stark gemacht. Dabei hatten wir einige gute Chancen und hätten den Druck vorher rausnehmen können. Im zweiten Durchgang hatten wir viel Glück, als Kaufering zwei hundertprozentige Chancen liegen ließ.“ Den eingewechselten Torschützen Meikis und Zoran Dimitrijevic, „der hat für viel Betrieb im Angriff gesorgt“, hob Kandziora hervor – nur um nachzuschieben: „Es war ein Charakterspiel.“ Und in dem hätte die ganze Mannschaft eine gute Einstellung gezeigt. (Dieter Metzler)