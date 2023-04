Schon der dritte Sieg in Serie: Oberweikertshofen kommt immer mehr Schwung

Von: Dieter Metzler

Wie schon im Hinspiel jubelte am Ende die Mannschaft des SC Oberweikertshofen. © Peter Weber

Der SC Oberweikertshofen kämpft sich Schritt für Schritt aus der Abstiegszone. Mit dem Erfolg in Weißenburg springt das Team in der Tabelle nach oben.

Oberweikertshofen – Ein spätes Tor hat dem SC Oberweikertshofen beim TSV Weißenburg den 2:1-Auswärtssieg und damit einen weiteren wichtigen Dreier auf dem Weg zum Klassenerhalt beschert. Es war der dritte Sieg in Folge für das Team von Trainer Dominik Sammer. In der Tabelle konnte der SCO die Gastgeber hinter sich lassen und auf Platz elf vorrücken. Bei einem weiteren Sieg am Mittwochabend im Nachholspiel in Friedberg (Anstoß 18.30 Uhr) gegen den SV Mering würde Oberweikertshofen gar auf Platz sieben springen.

In den ersten 30 Minuten hatte die Sammer-Elf mehr vom Spiel und hätte durchaus den Führungstreffer verdient gehabt. Insbesondere Lukas Kopyciok und Fabio Meikis waren ständige Unruheherde, aber organisierte Weißenburger Abwehr ließ nichts anbrennen. So brauchte es einen Handelfmeter, um zum ersten Torerfolg zu kommen. Maximilian Schuch verwandelte mit einem Flachschuss zur SCO-Führung (64.). Die Freude über den Führungstreffer hielt allerdings nicht lange an, da gab der Referee erneut Strafstoß. Diesmal gegen den SCO. Florian Tremmel hatte Weißenburgs Kapitän Jonas Ochsenkiel gefoult. Ferat Nitaj hatte Glück beim Ausgleich, denn SCO-Schlussmann Wolf war noch mit den Fingerspitzen am Ball.

Trainer Dominik Sammer: „Meine Mannschaft hat viel Herz gezeigt“

In der letzten Viertelstunde hätten beide Mannschaften den Siegtreffer erzielen können. In der Nachspielzeit stand aber diesmal den Weikertshofenern das Glück zur Seite, als Fabio Meikis mit einem Lupfer nach einem Eckstoß von Schuch den Weißenburger Keeper überwand. „Es war ein offener Schlagabtausch mit wenigen Torszenen auf beiden Seiten“, analysiert Sammer die ersten 45 Minuten. „Meine Mannschaft hat viel Herz gezeigt und den wuchtigen Weißenburgern den Schneid abgekauft. Glück braucht man dann auch, um so ein Spiel zu gewinnen. Wir sind extrem glücklich und wollen den Sieg am Mittwoch gegen Mering nun veredeln.“

Uli Bergmann, sportlicher Leiter des SCO, war ebenfalls zufrieden: „Es war ein Sieg des Willens.“ Er sprach von ausgleichender Gerechtigkeit beispielsweise für die unglückliche Niederlage gegen Ehekirchen in der Nachspielzeit. (Dieter Metzler)