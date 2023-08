Ein Remis wäre eigentlich zu wenig: Oberweikertshofen steht vor dem Spiel in Gilching unter Druck

Von: Dieter Metzler

Der Frust sitzt tief bei den Spielern des SC Oberweikertshofen (hier Torhüter Lukas Schneider und Dominik Widemann). © Peter Weber

Am fünften Spieltag gastiert der immer noch sieglose SC Oberweikertshofen am Mittwochabend, 19.30 Uhr, in der Kies-Arena beim TSV Gilching.

Oberweikertshofen – Beide Mannschaften kassierten am vergangenen Wochenende Niederlagen. Während Gilching in Ehekirchen ohne ihren urlaubenden Cheftrainer Sebastian Stangl mit 0:4 unterging, erlitt Weikertshofen auf eigenem Platz mit 1:2 gegen Durach die dritte Pleite in Folge.

Dennoch stehen die Gastgeber aus dem Nachbarlandkreis Starnberg mit bisher sieben Punkten weitaus besser da, als Weikertshofen mit nur einem Punkt. Mit einem 3:0 über Aufkirchen und einem 2:1 Sieg über Kempten hat Gilching daheim eine makellose Bilanz aufzuweisen, die sie verteidigen wollen.

Spielphilosophie des Trainers kommt noch nicht beim Team an

In Weikertshofen müssen sich die verantwortlichen Funktionäre nach dem Fehlstart langsam die Frage gefallen lassen, was denn der Trainerwechsel dem Tabellenfünften der Vorsaison gebracht hat. Der vom Regionalliga-Absteiger aus Pipinsried verpflichtete 31-jährige Spielertrainer Pablo Pigl konnte bisher jedenfalls seine Philosophie der Mannschaft noch nicht so wirklich vermitteln. Abteilungsleiter Uli Bergmann machte nach der zweiten Heimniederlage eine hohe Fehlerquote sowohl in der Hintermannschaft als auch im Sturm aus.

In Gilching sollen die Spieler die Gelegenheit erhalten, sich zu rehabilitieren. „Die können doch das Fußballspielen nicht von heute auf morgen verlernt haben“, sagt Bergmann. Allerdings sei ein Punkt in der Lage, in der sich der SCO befindet, schon fast zu wenig. Hoffnung gibt dem Abteilungsleiter vielleicht der Blick auf die Spiele in der vergangenen Saison, als man Gilching zweimal besiegen konnte. (Dieter Metzler)