Wochen der Wahrheit für Oberweikertshofen: „Führungsspieler müssen mehr Verantwortung übernehmen“

Von: Dieter Metzler

Blickt einem schwierigen Spiel entgegen: Auch auf Oberweikertshofens Abwehrrecke Fabio Gonschior wird es ankommen, wenn Gilchings Offensiv-Künstler gestoppt werden sollen. © Peter Weber

Will der SC Oberweikertshofen nichts mit dem Abstieg zu tun haben, müssen dringend Punkte her. Die anstehenden Aufgaben sind aber nicht einfach.

Oberweikertshofen – Mit 4:0 hat der SC Oberweikertshofen im September zu Hause den TSV Gilching entzaubert. Auf ein ähnliches Ergebnis dürften die SCO-Fans hoffen, wenn ihr Team am Sonntag, 15 Uhr, zum Rückspiel beim Team aus dem Nachbar-Landkreis Starnberg antritt. Einen Sieg können die Oberweikertshofener gut gebrauchen. Nachdem sie ihre Talfahrt von sechs verlorenen Spielen zwischenzeitlich stoppen konnte, fiel die Mannschaft von Trainer Dominik Sammer nach zwei Niederlagen wieder in Richtung Relegationsplätze zurück. Gegen den Tabellenachten aus dem Landkreis Starnberg steht der SCO nun mehr denn je unter Druck.

„Die Führungsspieler müssen mehr Verantwortung übernehmen“, fordert Abteilungsleiter Uli Bergmann. Weikertshofen könne sich nicht in Sicherheit wiegen. Man habe ein Spiel mehr auf dem Konto als die Konkurrenten. Ein weiteres Abrutschen droht. „Die Tabelle ist trügerisch. Wir müssen auf Sieg spielen“, sagt Bergmann. Aber in Anbetracht dessen, dass man in der Vergangenheit in Gilching meistens leer ausging, wäre der Abteilungsleiter schon mit einem Punkt zufrieden.

Das Ziel: „Top-Ausgangslage für den Saison-Showdown“

Sammer kann gegen Gilching fast aus dem Vollen schöpfen. Einzig für Torhüter Adrian Wolf ist die Saison nach seinem mutmaßlichen Kreuzbandriss wohl beendet. Das MRT-Ergebnis steht aber noch aus. „Für uns geht es jetzt in den kommenden zwei Spielen darum, uns in eine Top-Ausgangslage zu bringen für den Saison-Showdown“, sagt Sammer. „Wir wollen nach dem Spiel gegen Unterhaching II die letzten drei Spiele aus einer guten Position angehen.“

Nach dem Spiel in Gilching und der Heimpartie gegen den Tabellenführer FC Sonthofen (29. April, 16 Uhr) wird auch das Rückspiel gegen die ohne Wertung spielenden Unterhachinger im Oberweikertshofener Waldstadion ausgetragen. „Unterhaching hatte seinerzeit jedem Verein angeboten, auf sein Heimrecht zu verzichten. Eine schöne Geste“, meint Bergmann. (Dieter Metzler)