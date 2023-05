Lieblingsgegner Tabellenführer: Oberweikertshofen knackt schon wieder Sonthofen

Von: Dieter Metzler

In die Knie gezwungen hat der SC Oberweikertshofen (in Blau, hier Valentin Hüber) den Landesliga-Spitzenreiter aus Sonthofen. © Peter Weber

Oberweikertshofen hat es wieder getan: Schon zum zweiten Mal in dieser Saison hat die Mannschaft den Tabellenführer Sonthofen geschlagen.

Oberweikertshofen – Auf den 3:1-Erfolg im Hinspiel folgte nun ein hoch dramatischer 2:1-Sieg. Der direkte Klassenerhalt ist damit so gut wie sicher. Zum Matchwinner avancierte Dominik Widemann, der beide Treffer erzielte und sich von den nicht gerade zimperlich mit ihm umgehenden Sonthofenern nicht einschüchtern ließ. So schlug Widemann postwendend zurück, nachdem Marc Penz Sonthofen in Führung (14.) geschossen hatte. Anschließend wurde die Nummer zehn des SCO mehrmals rüde gefoult. Widemann revanchierte sich auf seine Weise, als er in der 94. Minute den vielumjubelten 2:1-Siegtreffer erzielte. Es war die letzte Aktion des Spiels.

Der Tabellenführer präsentierte sich in den Anfangsminuten stark und hätte auch gut und gerne 2:0 führen können, doch Ali Greif klärte für seinen geschlagenen Keeper auf der Linie. Nach dem 1:1 lieferten sich die Mannschaften eine Begegnung auf Augenhöhe. In der Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit übernahm mehr und mehr der SCO das Geschehen auf dem Platz. In dieser Phase versäumte es die Sammer-Elf, in Führung zu gehen. Widemann hätte erneut zuschlagen können, frei vor dem Sonthofener Keeper Marco Zettler suchte er aber einen Mitspieler, statt selbst zu schießen. Maxi Schuch startete zu einem Alleingang, wurde kurz hinter der Mittellinie von seinem Gegenspieler am Hals gepackt, sah dafür aber nur Gelb.

Martin Steininger: „Enttäuscht bin ich über die wenigen Zuschauer“

In der zweiten Halbzeit drückten die zuletzt neun Spiele in Serie ungeschlagenen Sonthofener. Bei Weikertshofen begann die Verteidigung des Remis bereits bei den Stürmern. Alle kämpften und zeigten einen unbändigen Willen. Dieses Spiel wollten sie auf keinen Fall verlieren. Als dann keiner mehr mit einem Tor rechnete, überwand Widemann mit einem strammen Flachschuss aus dem Hinterhalt den Sonthofener Keeper, und beim SCO brachen alle Dämme.

„Enttäuscht bin ich über die wenigen Zuschauer“, sagt Fußball-Vorstand Martin Steininger nach dem Sieg über den Tabellenführer. „Das Spiel hätte mehr Zuschauer verdient. Das wichtigste war, dass uns gleich nach dem Rückstand den Ausgleich gelungen war. Letztlich habe ich bei uns den stärkeren Willen in der Mannschaft gesehen. Ich bin stolz auf die Jungs, auch wenn der Sieg am Ende glücklich war.“ (Dieter Metzler)