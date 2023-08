Der Trainerwechsel zahlt sich aus: Oberweikertshofen feiert ersten Saisonsieg

Von: Dieter Metzler

Brachte Oberweikertshofen auf Siegeskurs: Kapitän Alexander Greif (in Blau, l.) markierte den Treffer zum 1:0. Neben dem Spielführer ragte vor allem Dominik Widemann heraus. © Peter Weber

Neue Besen kehren bekanntlich gut - und Trainer offensichtlich auch. Das hat sich jetzt bei Oberweikertshofens Sieg über Illertissen II gezeigt.

Oberweikertshofen – Neuer Trainer, neuer Schwung: Oberweikertshofens Coach Guido Kandziorra feierte einen glänzenden Einstand. Mit einem 2:0-Sieg über den FV Illertissen II beendete er die Negativserie des SCO.

Der Hunger der Spieler sei der entscheidende Punkt für den Erfolg gewesen, meinte der 55-jährige. „Wir sind hinten sicher gestanden, die Spieler haben sehr diszipliniert gespielt und sich an meine Vorgaben gehalten“, so Kandziorra. „Jeder hat alles gegeben.“ Auch wenn die Spieler und der neue Trainer sich erst noch kennenlernen müssen, so gaben die klaren Anweisungen, mit denen Kandziorra bereits in seinem ersten Spiel Einfluss auf das Geschehen auf dem Platz nahm, der verunsicherten Mannschaft wieder Selbstvertrauen.

Kapitän Alexander Greif gelingt das erlösende 1:0

Die Zuschauer erlebten zwei unterschiedliche Halbzeiten. In den ersten 45 Minuten waren die Gastgeber leicht feldüberlegen, aber bis auf zwei gute Chancen von Dominik Widemann und Moritz Leibelt, war der SCO nicht wirklich zwingend. Aber auch Illertissen hatte durchaus Chancen, in Führung zu gehen.

In den zweiten 45 Minuten wurde es dann lebhafter auf dem Platz. Nach einem starken Vorstoß von Fabio Gonschior hatte Widemann Pech, als sein strammer Schuss die Querlatte streifte. Wenig später zwang Gonschior den Illertissener Schlussmann zu einer Glanzparade. Weikertshofen drängte nun auf eine Entscheidung. Angriff um Angriff rollte auf das Tor von Illertissen zu. Der eingewechselte Marko Zec und Valentin Hüber hätten den SCO erlösen können. Doch der SCO-Anhang musste sich bis zur 80. Minute gedulden, als Kapitän Alexander Greif nach einem gut getimten Pass von Widemann dem Illertissener Keeper mit seinem Schuss keine Chance ließ.

Uli Bergmann: „Es war ein Sieg des Willens“

Illertissen II, am Donnerstagabend noch Überraschungssieger gegen Ehekirchen, stemmte sich kurz gegen die drohende Niederlage. Doch Weikertshofen ließ nichts mehr anbrennen. Elias Eck hätte gar das 2:0 erzielen können, aber sein Schuss ging knapp am langen Pfosten vorbei. Die Erlösung besorgte schließlich der niemals aufsteckende Widemann, der kurz nach der Mittellinie das Leder erhielt, auf den aus einem Kasten eilenden Gäste-Schlussmann zulief und den Ball überlegt an ihm vorbei zum 2:0 Endstand einschob.

„Es war ein Sieg des Willens. Wir haben nie aufgegeben. Irgendwann musste einfach das Tor fallen“, meinte Abteilungsleiter Uli Bergmann. (Dieter Metzler)