Oberweikertshofen trennt sich zum Saisonende von Trainer Dominik Sammer

Entscheidung vor dem Kempten-Spiel

Von Dieter Metzler schließen

Zwei Spiele steht Oberweikertshofens Cheftrainer Dominik Sammer noch an der Seitenlinie, dann ist sein Engagement beim Landesligisten beendet.

Oberweikertshofen – Nach dem 4:1-Sieg über den FC Memmingen II teilten Fußball-Vorstand Martin Steininger und Abteilungsleiter Uli Bergmann dem 26-jährigen Coach mit, dass sein Vertrag nicht verlängert werde.

Noch nichts spruchreif

Es sei einfach Zeit für Veränderungen, meinte Bergmann. Im Dunstkreis des Vereins kündigte sich jedoch schon eine ganze Weile an, dass Sammers Vertrag wohl nicht verlängert werde. Einen neuen Trainer hat der SCO noch nicht verpflichtet. Mit geeigneten Kandidaten werden derzeit Gespräche geführt. „Noch ist aber nichts spruchreif“, so Bergmann.

Sammer hat im Juli 2019 die U19-Bezirksoberliga-Elf übernommen und nach Überbrückung der Coronazeit in der Saison 2021/22 zeitgleich die U19 und die U21 zusammen trainiert. „Eine echte Herkulesaufgabe“, sagt Bergmann. Zur Saison 2022/23 vertrauten ihm Vorstandschaft und Abteilungsleitung den Cheftrainerposten des Landesliga-Aufsteigers an, mit dem Sammer vorzeitig den Klassenerhalt schaffte. „Wir wünschen Dominik auf seinem weiteren sportlichen Werdegang alles Gute“, so Bergmann und Steininger. Die Mannschaft wurde von der Personalentscheidung am vergangenen Dienstagabend in Kenntnis gesetzt.

Trainer ist geknickt

Sammer, der in Augsburg Lehramt fürs Gymnasium studiert, hat die Entscheidung persönlich schwer getroffen. „Ich bin sehr stolz auf all unsere Erfolge, wenngleich ich den SCO schweren Herzens nun verlassen muss. Die Mannschaft ist für mich durchs Feuer gegangen. Das tut schon sehr weh. Es ist sehr schade, aber das ist Fußball.“ Über seine Zukunft wollte sich der A-Lizenz-Trainer zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern. „Das kann ich momentan nicht beantworten. Ich muss die Entscheidung des Vereins erst einmal verarbeiten und meine Lehren daraus ziehen.“

Aktuell gilt es, die Konzentration für die beiden noch ausstehenden Spiele, am Samstagnachmittag beim FC Kempten (siehe Kasten), Anstoß 13.30 Uhr, und kommenden Samstag gegen den TSV Hollenbach, Anstoß 16 Uhr, hochzuhalten. Ziel bleibt der einstellige Tabellenplatz. (Dieter Metzler)