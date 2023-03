Oberweikertshofen schnuppert gegen Ehekirchen am Punktgewinn - „Das Last-Minute-Tor tut sehr weh“

Von: Dieter Metzler

Fand keine Lücke: Oberweikertshofens Top-Stürmer Dominik Widemann (r.). © Peter Weber

Beinahe wäre dem SC Oberweikertshofen zum Frühjahrsauftakt der Landesliga eine echte Überraschung gelungen. Doch dann schlug Ehekirchen eiskalt zu.

Oberweikertshofen – Eine bittere 0:1-(0:0)Heimniederlage hat der SC Oberweikertshofen gegen den FC Ehekirchen hinnehmen müssen. Bitter vor allem deshalb, weil der spielentscheidende Treffer erst in der Nachspielzeit fiel und die Partie eigentlich keinen Sieger verdient hatte. Bitter ist aber auch, dass die Elf von Trainer Dominik Sammer ergebnistechnisch dort weitergemacht hat, wo sie vor der Winterpause aufgehört hatte: Nach vier Niederlagen in Serie fügte sich die fünfte Pleite an. „Wir müssen jetzt Ruhe bewahren“, meinte Uli Bergmann sportlicher Leiter des SCO. „Der Mannschaft kann ich keinen Vorwurf machen.“

Die Gastgeber hätten bereits früh in Führung gehen können. Zwei Mal hatte Yenal Strauß den Treffer auf dem Fuß, zwei Mal vergab er seine Chance. „Wenn man dann ein Kaliber wie Ehekirchen besiegen will, musst man auch aus den Torchancen Profit schlagen“, meinte Cheftrainer Dominik Sammer. Zwischendurch war es Keeper Adrian Wolf, der den SCO mit seinen Paraden im Spiel hielt

Friedl kassiert Platzverweis nach Jubel über verschossenen Elfmeter

Und in Durchgang zwei wurde es nicht besser. Wenige Minuten nach Wiederanpfiff zeigte der Referee zum Entsetzen der Weikertshofener auf den Punkt. Florian Tremmel soll nach einem Eckball seinen Gegenspieler elfmeterreif zu Fall gebracht haben. Doch wieder war Wolf zur Stelle und parierte den Strafstoß. SCO-Verteidiger Fabian Friedl freute sich zu sehr darüber und wurde vom Schiedsrichter für zehn Minuten vom Platz verwiesen.

Aufopferungsvoll hielt der SCO in Unterzahl weiter die Null. Dazu hätte Tizian Hampel sogar die Chance gehabt, die Gastgeber in Front zu schießen. Doch sein Schuss landete neben dem Gästetor. Stattdessen war es Ehekirchens Christoph Hollinger, der in der 92. Minute eine Flanke direkt annahm und unhaltbar unter die Querlatte hämmerte. Der Widerstand des SC Oberweikertshofen war gebrochen. „Das Last-Minute-Tor tut sehr weh, schmälert aber nicht den Stolz über unsere Leistung“, sagt Dominik Sammer. Mit dem Einsatz seiner Mannschaft war er trotz der Niederlage hochzufrieden. „Wir werden uns aufrichten, hart arbeiten und nächste Woche in Mering den Bock umstoßen“, so der SCO-Cheftrainer. (Dieter Metzler)