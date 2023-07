In Aindling soll der Knoten platzen - Oberweikertshofen wartet auf ersten Saisonsieg

Von: Dieter Metzler

Zwei Spiele, kein Sieg. Das hat sich der SC Oberweikertshofen anders vorgestellt. In Aindling sollen jetzt endlich drei Punkte her.

Oberweikertshofen – Natürlich ist kein Trainer zufrieden, wenn seine Mannschaft nach zwei Spielen nur einen Punkt auf dem Konto hat. „Sowohl von der Punkte-Ausbeute als auch vom Spielerischen her, hätte es besser laufen könne“, meint Weikertshofens Spielertrainer Pablo Pigl. „Wenn es aber einen Tick besser gelaufen wäre, hätten beide Spiele auch positiv ausgehen können. Das hört sich bei einer 1:4-Niederlage blöd an, aber letztlich haben wir zu viel zugelassen.“

Den Druck gegen den Aufsteiger Aindling, bei dem der SCO am Samstag ab 18 Uhr antritt, habe man selbst verursacht, sagt Pigl. „Unser Anspruch ist ein anderer und wir werden in Aindling zeigen, dass wir verstehen, damit umzugehen.“ Zum Ende der englischen Woche soll jetzt endlich der erste Saisonsieg her.

Spielertrainer Pablo Pigl steht vor Startelf-Debüt

Weiterhin verzichten muss Pigl auf die verletzten Lukas Kopyciok und Carl Weser sowie den erkrankten Elias Eck. Zudem steht hinter dem Einsatz von Michael Arndt ein Fragezeichen, nachdem der Abwehrspieler gegen Jetzendorf verletzt runter musste. Auch der bisher einzige Torschütze Maxi Schuch ist angeschlagen. „Wir sind breit aufgestellt und können unsere Ausfälle kompensieren“, meint Pigl. Es könnte somit durchaus sein, dass der Spielertrainer erstmals in der Startelf auftaucht.

Gegen Aindling habe man eine ausgeglichene Bilanz, erinnert sich Abteilungsleiter Uli Bergmann zurück. „In der Vergangenheit haben wir elfmal gegeneinander gespielt, fünfmal verloren, sechsmal gewonnen. Zuletzt dreimal gewonnen“, was Bergmann positiv stimmt. (Dieter Metzler)