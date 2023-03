Überraschung für Ehekirchen geplant: Geheimniskrämerei um Oberweikertshofens Aufstellung

Von: Dieter Metzler

Teilen

Auf die Zweikampfführung wird es auch am Samstag gegen Ehekirchen ankommen. © Peter Weber

Vier Monate Landesliga-Pause gehen für den SC Oberweikertshofen zu Ende. Am Samstag kommt der Tabellenzweite FC Ehekirchen ins Waldstadion.

Oberweikertshofen – Jetzt geht die Jagd nach Punkten, wieder los, schreibt Oberweikertshofens Sportlicher Leiter Uli Bergmann ins Stadionheft des SCO. Nach sechs Wochen Vorbereitung will das Team von Cheftrainer Dominik Sammer so schnell wie möglich den Klassenerhalt fix machen. Doch der Samstagsgegner ist schon ein „richtiges Brett“, so Bergmann weiter. Mit der Empfehlung von 40 Punkten und 52 Toren im Gepäck kreuzt der Tabellenzweite FC Ehekirchen um 16 Uhr im Waldstadion auf.

„Ich habe als einziger von den Landesliga-Trainern Ehekirchen als Meister getippt“, sagt Sammer. Dem SCO-Coach schwante schon vor der Saison, dass die Arbeit, der Spielertrainer, Simon Schröttle, als Chef der Abwehr, und Michael Panknin im Mittelfeld des FCE, erfolgreich sein würde. „Ich kenne beide Trainer sehr gut.“ Beide würden sich auf jedes Spiel mit der Mannschaft intensiv vorbereiten.

Vorgabe des SCO-Trainers: „90 Minuten mutig sein“

„Wir lassen uns aber nicht in die Karten schauen“, meint Sammer. Deshalb habe er auch im letzten Vorbereitungsspiel bewusst die Aufstellung nicht veröffentlicht. „Ich weiß, wie meine Freunde ticken. Die arbeiten sehr akribisch“, so der SCO-Trainer. Er habe am Samstag auf jeden Fall Überraschungen für Ehekirchen parat. „Wenn wir 90 Minuten mutig sind und unsere Zweikämpfe gewinnen, dann sollten die drei Punkte in Oberweikertshofen bleiben“, mehr verrät Sammer nicht.

Keine guten Erinnerungen hat der SC Oberweikertshofen, wenn er an das Hinspiel beim FC Ehekirchen denkt. Mit einer 1:4-Packung im Gepäck kehrte der SCO Anfang August aus Ehekirchen in die Heimatgemeinde zurück. Das will die Mannschaft zum Auftakt am Samstag erfolgreicher gestalten. (Dieter Metzler)