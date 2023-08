SC Oberweikertshofen zu Gast in Kaufering: Doch kein Wiedersehen mit dem Ex-Trainer

Der SCO verpflichtet einen weiteren Keeper

Von Dieter Metzler schließen

Ein Duell auf Augenhöhe und doch unter gänzlich unterschiedlichen Vorzeichen - das ist das Aufeinandertreffen von Kaufering und Oberweikertshofen.

Oberweikertshofen – Am neunten Spieltag tritt der SC Oberweikertshofen am Freitagabend, 18.30 Uhr, beim VfL Kaufering an. Während die Elf von SCO-Trainer Guido Kandziora mit dem 4:1 über den Aufsteiger Pfaffenhofen wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt ist, rutschte der Gastgeber aus Kaufering nach dem 1:6 in Ehekirchen und der damit vierten Pleite in Folge hinter Oberweikertshofen, auf den letzten Relegationsplatz ab.

Zu wenig Erfolg für den erst zu Saisonbeginn von Oberweikertshofen nach Kaufering gewechselten Trainer Christian Feicht. Noch in der Kabine in Ehekirchen warf er das Handtuch. Nach der Aussage des Sportlichen Leiters des VfL, Uli Stenglmair, hätte der Verein ohnehin reagiert, was so viel bedeutet wie, man hätte sich von Feicht getrennt. Vorerst übernimmt Co-Trainer Michael Grasse, der die Spieler schon unter Feichts Vorgänger Ben Enthart als Co-Trainer begleitete.

„Wollen auf jeden Fall den Flow vom Pfaffenhofener Spiel mitnehmen“

In Oberweikertshofen bedauert man die Entwicklung. Man hatte sich schon auf ein Wiedersehen mit Feicht schon gefreut, der zuletzt die Kreisliga-Elf des SCO vor dem Abstieg in die Kreisklasse bewahrte, aber in der Vergangenheit auch schon kurzzeitig Trainer der Landesliga-Mannschaft war. Noch am Samstag schaute er dem Spiel den beiden Konkurrenten aus Oberweikertshofen und Pfaffenhofen zu.

„Wir wollen auf jeden Fall den Flow vom Pfaffenhofener Spiel mitnehmen“, sagt SCO-Abteilungsleiter Uli Bergmann. Er hofft in dem für beide Mannschaften wichtigen Sechs-Punkte-Spiel in Kaufering auf drei weitere Zähler, um sich weiter Luft im Tabellenkeller zu verschaffen. „Ein Trainerwechsel bringt zwar immer einen Motivationsschub einer Mannschaft“, meinte er. Aber der müsse ja nicht gleich im ersten Spiel eintreten. Was für den SCO spricht: Bis auf Fabio Gonschior steht der gesamte Kader zur Verfügung. Mit dabei ist auch ein neuer Keeper.

Der nächste Torwart Nummer für den SC Oberweikertshofen

Das Risiko, womöglich einen Feldspieler zwischen die Pfosten stellen zu müssen, war Oberweikertshofens Manager Uli Bergmann zu groß. Nachdem sich der zweite Keeper Lukas Welzmüller im Training eine schwere Knieverletzung zugezogen hatte und mindestens sechs Wochen ausfällt, bestand für den SCO-Manager Handlungsbedarf. Aktuell steht der Landesliga-Elf mit Lukas Schneider nur ein Torwart zur Verfügung. Mit Adrian Wolf, der sich in der vergangenen Saison schwer verletzte, ist auch in dieser Spielzeit nicht zu rechnen.

Bergmann musste handeln und wurde beim FC Pipinsried fündig. Mit dem 21-jährigen Elias Reinert hat der SCO ein Talent mit höherklassiger Erfahrung verpflichtet. Ausgebildet wurde Reinert beim SC Fürstenfeldbruck. Über die Bundesliga-U19 der SpVgg Unterhaching führte sein Weg zum Bayernligisten TSV Schwabmünchen. Erst zu Beginn dieser Saison schloss sich Reinert dem Bayernligisten FC Pipinsried an, wo er sich aber gegen drei Konkurrenten hätte durchsetzen müssen. (Dieter Metzler)