Hinten steht die Null: Olching ackert sich zu Auftaktsieg gegen Mering

Von: Thomas Benedikt

Teilen

Seinen Kasten sauber gehalten hat Olchings Schlussmann Michael Loroff (r.). © Peter Weber

Revanche geglückt, drei Punkte geholt. Das Duell des SC Olching gegen den SV Mering bot alles, was das Fußballherz begehrt.

Olching – Der SC Olching gewinnt auch sein zweites Pflichtspiel im Jahr 2023. Nach dem 2:0-Totopokal-Erfolg über den TSV Brunnthal bezwangen die Amperstädter zum Frühjahrsauftakt der Landesliga den SV Mering mit 1:0 (0:0). Was SCO-Trainer Martin Buch besonders freute: „Wieder zu Null. Und das, obwohl wir in der Abwehr mehrfach umstellen mussten.“ Zufrieden dürfte Buch auch mit seinen Vorhersagen sein. Er erwarte ein Kampfspiel, hatte er vor der Partie gesagt. „Auch wegen der Platzverhältnisse.“

Und der SCO-Trainer sollte mit beidem Recht behalten. Die erste Halbzeit spielte sich vor allem im Mittelfeld ab, mit größeren Spielanteilen für die Gastgeber. Die einzige Großchance bot sich aber den Meringern, als sich SCO-Keeper Michael Loroff nach einem langen Ball beim Herauslaufen verschätze. Doch Ruben Milla Nava warf sich in den Meringer Schuss aufs ansonsten leere Tore und Loroff konnte die Situation im Nachfassen klären.

Ausgerechnet Filip Vnuk markiert den Siegtreffer

Durchgang zwei begann zunächst ähnlich chancenarm – bis zur 73. Minute. Merings Noah Kusterer versprang auf unebenem Geläuf am eigenen Sechzehner der Ball. Olchings Filip Vnuk reagierte geistesgegenwärtig, schnappte sich das Leder, lief noch ein paar Meter allein auf SVM-Keeper Julian Baumann zu und versenkte den Ball in den Maschen. 1:0, ausgerechnet durch Vnuk, der sich im Hinspiel nach einem bösen Foul schwer verletzt hatte und fast die gesamte Hinrunde pausieren musste. Nach der Partie wollte Olchings Spielmacher die Sache aber nicht zu hoch hängen. „Die Geschichte ist vorbei. Wichtig war, dass wir als Mannschaft die drei Punkte geholt haben. Tor und Gegner sind da egal.“

In der Folge boten sich sowohl Benedikt Wiegert als auch Jan Sostmann die Chancen, den Sack zuzumachen. Doch beide Male geriet der Abschluss zu harmlos. „Da haben wir einiges liegen lassen“, meinte Buch. Und so mussten sich die Amperstädter am Ende bei ihrem Keeper bedanken, dass sie als Sieger vom Platz gingen. Wenige Minuten vor dem Schlusspfiff fuhr Loroff gerade noch so Arm und Bein aus, um gegen einen frei auf ihn zulaufenden Meringer zu retten. Die Parade feierten die Olchinger anschließend wie ein Tor. (Thomas Benedikt)