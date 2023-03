Olching dreht nach Rückstand richtig auf: „Läuferisches und charakterliches Feuerwerk“

Von: Thomas Benedikt

Benedikt Wiegert, SC Olching. © SC Olching

Drittes Pflichtspiel im Jahr 2023, dritter Sieg: Der SC Olching hält den Erfolgskurs der vergangenen Wochen bei und nähert sich dem Klassenerhalt.

Olching – Die Amperstädter gewinnen beim Tabellenfünften VfL Kaufering mit 4:1 (1:1) – auch dank einer enormen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit. Denn zu Beginn hatten sich die Amperstädter beim überraschend erfolgreichen Aufsteiger noch schwer getan. „In den ersten 20 Minuten sind wir überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Wir waren im Kopf immer einen Schritt langsamer“, sagt SCO-Trainer Martin Buch.

Zunächst rettete noch der Pfosten die Olchinger vor dem Rückstand. Doch in der 29. Minute war das Glück der Amperstädter aufgebraucht und Felix Mailänder brachte die Gastgeber verdient in Front. Doch Olching reagierte: Kapitän Florian Obermeier ging voran, fasste sich ein Herz und glich kurz vor dem Pausenpfiff aus (46.). „Ein richtiges Willenstor“, sagt Buch.

Olchings Trainer schwärmt über die zweite Halbzeit

Und offensichtlich auch ein Knotenlöser. Die Gäste kamen wie verwandelt aus der Kabine. „Da haben wir ein ganz anderes Gesicht gezeigt“, so der SCO-Trainer, der regelrecht ins Schwärmen gerät, wenn er über den Auftritt seiner Mannschaft in den zweiten 45 Minuten spricht: „Super geil. Wir haben ein läuferisches und charakterliches Feuerwerk abgebrannt.“

Die Gäste schnürten Kaufering regelrecht ein und in der 74. Minute belohnten sie sich dafür. Der eingewechselte Benedikt Wiegert brachte Olching erstmals in Führung. Danach brachen alle Dämme. Keine fünf Minuten später erhöhte Wiegert auf 3:1 und in der Nachspielzeit setzte Filip Vnuk den Schlusspunkt zum 4:1-Endstand. „Da hat es dann richtig Spaß gemacht“, sagt Buch, der sogar Chancen für weitere Treffer seines Teams sah „Wir standen noch zwei Mal allein vorm Tor.“

SCO-Coach Martin Buch: „Wir dürfen jetzt nicht abheben“

Der Trainer nimmt den Erfolg seiner Mannschaft mit einer gewissen Genugtuung zur Kenntnis. „Vor der Winterpause habe ich durchaus Druck aus dem Umfeld gespürt“, sagt Buch. Umso motivierter sei er nun, den positiven Lauf fortzusetzen. Er spricht aber auch eine Warnung aus: „Wir dürfen jetzt nicht abheben und müssen auf dem Boden bleiben.“ (Thomas Benedikt)