Die erste Halbzeit des Derby-Hinspiels macht Olching Mut - „Diesmal über 90 Minuten durchziehen“

Von: Thomas Benedikt

Co-Trainer Andreas Zorn (r.) wird dieses Mal alleine an der Seitenlinie stehen. Chef-Trainer Martin Buch (Mitte) pausiert aus gesundheitlichen Gründen. © Peter Weber

Ohne ihren Chef-Trainer Martin Buch müssen die Olchinger am Samstagnachmittag im Landesliga-Derby gegen den TSV Gilching antreten.

Olching – „Es klingt abgedroschen, aber ein Derby hat seine eigenen Gesetze“, sagt Olchings Co-Trainer Andreas Zorn vor dem Heimspiel am Samstag, 14 Uhr, gegen den TSV Gilching. Das habe schon das Hinspiel bewiesen, als die Amperstädter nach fulminantem Start früh mit 2:0 in Führung gingen, sich aber dann doch noch durch einen Sonntagsschuss das 2:2 einfingen. „Die 2:0-Führung war damals nicht unverdient“, erinnert sich der Co-Trainer. Danach habe man sich das Leben aber durch eigene Fehler schwer gemacht. Die Marschroute für Samstag sei also klar: „Diesmal wollen wir es über die vollen 90 Minuten durchziehen.“

Die Chefrolle an der Seitenlinie wird dieses Mal Zorn übernehmen, der wie schon die gesamte Woche im Training den aus gesundheitlichen Gründen pausierenden Martin Buch vertritt. Bis auf ihren Cheftrainer werden die Olchinger gegen Gilching aber fast den kompletten Kader zur Verfügung haben. Einzig hinter den Einsätzen der Defensivspieler Moritz Vollmer und Niklas Uhle stehen noch Fragezeichen. Dafür kehrt Jan Sostmann nach überstandener Verletzung ins Team zurück. Entsprechend gut sei die Stimmung in den vergangenen Trainingseinheiten gewesen, berichtet Zorn. „Das gilt es jetzt am Samstag auf den Platz zu bringen.“ Am besten über die vollen 90 Minuten. (Thomas Benedikt)