Es geht um die Landkreis-Krone: Olching und Oberweikertshofen im Landesliga-Derby

Von: Dieter Metzler, Thomas Benedikt

In den beiden Duellen der Vorsaison setzten sich die Olchinger (in Weiß) zwei Mal durch. Allerdings hat sich seitdem einiges getan. Spieler wie Filip Vnuk (Mitte) und Sebastian Heiß (r.) haben die Amperstädter verlassen. Und auch an den Seitenlinien stehen bei beiden Mannschaften andere Trainer als noch in der vergangenen Spielzeit. © Peter Weber

Wer ist die Nummer eins im Landkreis-Fußball? Diese Frage wird beantwortet, wenn der SC Olching am Samstag, 14 Uhr, den SC Oberweikertshofen empfängt.

Olching/Oberweikertshofen – Die Ausgangslage verspricht eine spannende Begegnung: Die Olchinger sind trotz eines Spieler-Aderlasses vor der Saison mit neun Punkten gut in die Spielzeit gestartet. Dazu gab es vor zwei Wochen gegen Kempten auch den ersten Heimsieg der Saison. Den hat auch der SC Oberweikertshofen am vergangenen Wochenende gefeiert. Allerdings war das der erste Dreier der Spielzeit – und das auch erst nach einem Trainerwechsel bereits vor dem sechsten Spieltag.

Andreas Zorn: „Wir müssen an unsere Leistungsgrenze kommen, um zu bestehen“

Olchings Trainer Andreas Zorn ist auf jeden Fall gewarnt. „Uns erwarten wieder erstarkte Oberweikertshofener.“ Dabei könnten die Amperstädter eigentlich mit breiter Brust ins Derby gehen. Die letzte Liga-Niederlage gegen den Landkreis-Rivalen liegt zehn Jahre zurück. Am 23. April 2013 gewannen die Weikertshofener das Bezirksliga-Duell mit 3:2. In der vergangenen Saison hielten sich die Amperstädter dagegen komplett schadlos. Mit 4:0 und 2:0 behielten sie in den beiden Derbys die Oberhand.

„Das waren schöne Momente, aber davon können wir uns am Samstag nix kaufen“, sagt Zorn. „Wir müssen an unsere Leistungsgrenze kommen, um zu bestehen.“ Die Personalsituation bei den Amperstädtern ist dabei immer noch angespannt. „Aber fünf Mann für die Bank werden wir schon zusammenbekommen“, so der Olchinger Trainer.

Uli Bergmann: „In jeder Begegnung haben wir jeglichen Derby-Charakter vermissen lassen“

Ganz anders sieht es bei den Oberweikertshofenern aus. Neu-Trainer Guido Kandziora kann aus dem Vollen schöpfen. Der Ex-Olchinger Lukas Kopyciok ist wieder fit und brennt auf einen Einsatz gegen seine ehemaligen Kameraden. Und auch Fabio Meikis steht nach seinem Urlaub wieder zur Verfügung. Eine weitere Alternative hat Kandziora mit dem zu Saisonbeginn aus Heimstetten verpflichteten Carl Weser.

Was den Kader anbelangt, gibt es also keine Ausreden. Und auch Abteilungsleiter Uli Bergmann fordert drei Punkte – allein schon, um aus dem Tabellenkeller zu entkommen. „Seit 2018 haben wir kein Spiel mehr gegen Olching gewinnen können. In jeder Begegnung haben wir jeglichen Derby-Charakter vermissen lassen.“ Das soll am Samstag endlich anders werden. (Thomas Benedikt, Dieter Metzler)