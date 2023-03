Mering-Duell verspricht Spektakel - Trainer Martin Buch: „Ich habe Bock auf das Spiel“

Von: Thomas Benedikt

Gibt die Marschrichtung gegen den SV Mering vor: Olchings Trainer Martin Buch. © Peter Weber

Zum Auftakt der Frühjahrsrunde kommt es in der Landesliga Südwest zum Treffen zweier Tabellennachbarn. Der SC Olching empfängt den SV Mering.

Olching – Fast vier Monate ist es her, dass die Olchinger ihr letztes Ligaspiel bestritten haben. Das war der 2:0-Derby-Erfolg über den SC Oberweikertshofen. Aber statt davon beflügelt eine Erfolgsserie starten zu können, mussten die Mannen von Trainer Martin Buch in die Winterpause. Umso mehr brennen sie jetzt darauf, wieder in der Landesliga anzugreifen. Am Samstag, 14 Uhr, kommt zum Auftakt der SV Mering ins Amperstadion.

Für die Zuschauer bedeutet das vor allem eins: Spektakel. 2:5, 4:2 und 2:3 gingen die vergangenen drei Duelle der Amperstädter mit den Meringern aus. Auch deshalb sagt SCO-Trainer Martin Buch: „Ich habe Bock auf das Spiel.“ Die Marschroute für die Samstagsbegegnung sei klar: „Kompakt stehen und griffig im Spiel sein“, so Buch.

SCO-Trainer Martin Buch: „Wir sind gut gewappnet und fit“

Und vor allem Fehler vermeiden. Ein solcher hatte die Olchinger im Hinspiel nämlich bereits in der Anfangsminute in Rückstand gebracht. Nach einer guten halben Stunde hieß es sogar 0:3 aus SCO-Sicht. Doch dank einer Energieleistung kamen die Amperstädter noch auf 2:3 heran – und die Chancen hätten sogar ein Remis hergegeben. Doch Olchings Anrennen blieb damals erfolglos. Trotzdem sagt Buch: „Mering wird sich schon auch noch daran erinnern, wie wir in der letzten halben Stunde gedrückt haben.“ An diese Leistung wolle man am Samstag anknüpfen. „Wir sind gut gewappnet und fit.“

Verzichten müssen die Amperstädter dabei auf Alskandar Banipal, der sich im Test gegen Schwabing eine Bänderverletzung im Knie zugezogen hat. Zudem sind Paul Niehaus und Marco Ecker nach ihren langen Verletzungen noch nicht wieder bei 100 Prozent. Ansonsten hat Buch den gesamten Kader zur Verfügung. Seine Ansage ist klar: „Jetzt gilt’s.“ (Thomas Benedikt)